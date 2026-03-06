РФ предоставляет Ирану разведданные для атак на корабли и самолеты США: как это помогло КСИР, — WP

Корпус стражей исламской революции (КСИР) получает от Российской Федерации координаты кораблей и самолетов Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке, говорится в статье медиа The Washigton Post. Таким образом Москва неофициально и косвенно, но деятельно, присоединилась к войне на стороне Ирана, считают чиновники Белого дома. Как помощь РФ может повлиять на удары Ирана по базам коалиции США и Израиля?

Иранцы получают данные о местоположении и перемещении самолетов США, участвующих в спецоперации Белого дома на Ближнем Востоке, и таким образом существенно улучшают эффективность ударов, написало WP. Подобные действия РФ дали понять Вашингтону, что по крайней мере один крупный противник действительно присоединился к войне в Иране, хотя пока это делает косвенно.

Медиа пообщалось с тремя неназванными чиновниками из Белого дома, которые рассказали некоторые детали участия РФ в войне в Иране. В частности, отмечается, что Тегерану помогает страна, которая обладает ядерным оружием и "изысканными разведывательными возможностями". Выяснилось, что координаты передавались с первых дней противостояния, то есть с 28 февраля. Источники назвали такие действия Москвы "комплексной работой". В статье описали некоторые точные удары иранцев по базам и военным объектам на Ближнем Востоке. В перечне — инфраструктура управления и командования, радары, временные штабы, офис ЦРУ в Эр-Рияде.

Отмечается, что уже через неделю после начала войны осведомленность иранских военных ухудшилась, но не ясно, каковы причины такой ситуации. Ко всему, США так и не поняли, насколько масштабной была помощь РФ. При этом у Тегерана нет спутников военного класса и ему действительно помогли бы данные, полученные космическими шпионами Москвы. Аналитики заявили, что возможности ударов КСИР существенно улучшились с 12-дневной июньской войны 2025 года: они сумели пробить систему ПВО коалиции США и Израиля

. "Иран осуществляет очень точные впечатления на радары раннего предупреждения или загоризонтные радары. Они делают это очень целенаправленно", — процитировало медиа мнение эксперта Фонда Карнеги Дары Массикот.

Тем временем медиа уточнили, присоединился ли к войне в Иране Китай. Как пояснили два анонимных источника, Вашингтон пока не заметил участия Пекина в конфликте.

Отметим, Фокус писал о странах, которые прямо или косвенно присоединились к войне в Иране. В указанном перечне РФ отнесли к государствам, которые публично поддержали Тегеран, а ранее продавали или покупали оружие.

Война в Иране — карта стран, причастных к противостоянию на Ближнем Востоке

Напоминаем, 5 марта британское медиа опубликовало фото британской авиабазы на острове Крит, по которой ударил иранский беспилотник. После этого пять европейских стран отправили военные силы на защиту базы: какую причину озвучили политики.