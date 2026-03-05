"Шахед" Ирана попал в ангар с самолетами-шпионами U-2 на Кипре: пробил отверстие 10 на 7 метров (фото)

Дрон-камикадзе "Шахед" Ирана пролетел почти 1000 км, обошел средства противовоздушной обороны и попал в ангар с самолетами-разведчиками U-2 на британской авиабазе Akrotiri на Кипре, заявило медиа The Sun. Министерство обороны Британии признало атаку, но заверило, что самолеты уцелели. Чем особенна атака иранских "Шахедов" на сверхсекретный и сверхзащищенный объект в Средиземном море?

Ударный беспилотник Ирана врезался в стену ангара, пробил сквозное отверстие и "взорвался огненным шаром", говорится в статье британского таблоида, который получил информацию из собственных источников на авиабазе. То, что "Шахеды" проникли так далеко от возможного места пуска, да еще и добрались до цели, вызывает вопросы о мерах безопасности на объекте, на котором стоят самолеты-разведчики U-2, пояснило медиа.

Журналисты сообщили, что получили фото ангара, в который врезался иранский "Шахед" поздно вечером 1 марта, на второй день войны в Иране. Выяснилось, что беспилотник пробил сквозное отверстие в стене. Размер пробоины — примерно 10 на 7 метров. Устройство упало внутрь и, вероятно, взорвалось, говорится в статье.

Война в Иране — отверстие в ангаре с U-2 после попадания "Шахеда" на базе "Акротири", 1-2 марта Фото: The Sun

Кроме того, отмечается, что речь идет о западной стене здания, тогда как БпЛА должен был бы подлетать с востока — со стороны, условно, Сирии и Ирана. Учитывая это, медиа сделали вывод, что "Шахед" без проблем и препятствий, свободно, сделал петлю над сверхсекретным и хорошо защищенным аэродромом Воздушных сил Великобритании, и только после этого врезался в западную стену ангара. Ко всему, медиа уточнило, что БпЛА летел со стороны Ливана, пробыл в воздухе около часа и ударил по цели на расстоянии 700 м (800 ярдов) от домов персонала. Кроме того, сигнал тревоги прозвучал лишь за 10 минут до взрыва.

В то же время, на спутниковых снимках Google видим, что обычно рядом, под западной стеной, стоят как минимум два сверхсекретных и сверхдорогих самолета-разведчика U-2. Неизвестно, где они находились во время воздушной атаки, добавило медиа.

Война в Иране — возможная точка попадания "Шахеда" на базе "Акротири", 1-2 марта Фото: Google Maps

Министерство обороны Великобритании в публичных заявлениях и ответах сообщило, что произошел налет "Шахедов" Ирана. Согласно официальному ответу чиновников, ущерб "минимальный" и "оборудование внутри ангара не повреждено". Журналисты отметили, что до сих пор неизвестно, где именно находились разведывательные самолеты и какой ущерб на самом деле нанес "Шахед", который пробил стену ангара.

Примечательно, что в официальном комментарии, который появился 4 марта, Минобороны Британии заявило, что "Шахеды" действительно были, но их запустили не из Ирана.

"Подтверждаем, что беспилотник, похожий на "Шахед", который целился в авиабазу Акротири в полночь 2 марта не был запущен из Ирана", — написало ведомство в X.

Война в Иране — детали

U-2 Dragon Ladies — это высотный американский самолет-разведчик, который с 1970 годов базируется на британской авиабазе на Кипре. Самолет имеет длину 19 м, размах крыльев 31 м, максимальная высота полета — до 21 км, дальность — до 13 тыс. км, скорость до 700 км/ч. Основные задачи U-2 Dragon Ladies — стратегическая разведка, при чем он почти не достижим ПВО из-за высоты полета. Ориентировочная цена — 30-50 млн долл. (в 2015 году).

Отметим, услышав об атаке Ирана на авиабазу на Кипре, Греция отправила на помощь два фрегата, пишут западные медиа. Кроме того, по состоянию на 5 марта, стало известно о привлечении к обороне авиабазы еще нескольких стран: дополнительные силы отправят, кроме Великобритании и Греции, еще Франция, Нидерланды, Италия, Испания. Чиновники этих стран объяснили, что будут защищать критический объект в случае новой атаки Ирана, но пока нет сведений, присоединятся ли они к военной миссии США и Израиля.

