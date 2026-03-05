"Шахед" Ірану влучив у ангар з літаками-шпигунами U-2 на Кіпрі: пробив отвір 10 на 7 метрів (фото)

Дрон-камікадзе "Шахед" Ірану пролетів майже 1000 км, оминув засоби протиповітряної оборони та влучив у ангар з літаками-розвідниками U-2 на британській авіабазі Akrotiri на Кіпрі, заявило медіа The Sun. Міністерство оборони Британії визнало атаку, але запевнило, що літаки вціліли. Чим особлива атака іранських "Шахедів" на надсекретний та надзахищений об'єкт у Середземному морі?

Ударний безпілотник Ірану врізався в стіну ангара, пробив наскрізний отвір та "вибухнув вогняною кулею", ідеться у статті британського таблоїда, який отримав інформацію з власних джерел на авіабазі. Те, що "Шахеди" проникли так далеко від можливого місця пуску та ще й дістались до цілі, викликає питання щодо заходів безпеки на об'єкті, на якому стоять літаки-розвідники U-2, пояснило медіа.

Журналісти повідомили, що отримали фото ангара, у який врізався іранський "Шахед" пізно увечері 1 березня, на другий день війни в Ірані. З’ясувалось, що безпілотник пробив наскрізний отвір у стіні. Розмір пробоїни — приблизно 10 на 7 метрів. Пристрій впав усередину та, ймовірно, вибухнув, ідеться у статті.

Війна в Ірані — отвір в ангарі з U-2 після влучання "Шахеда" на базі "Акротирі", 1-2 березня Фото: The Sun

Крім того, зазначається, що мова йде про західну стіну будівлі, тоді як БпЛА мав би підлітати зі сходу — з боку, умовно, Сирії та Ірану. З огляду на це медіа зробили висновок, що "Шахед" без проблем і перешкод, вільно, зробив петлю над надсекретним та добре захищеним аеродромом Повітряних сил Великої Британії, і лише після цього врізався у західну стіну ангара. До всього, медіа уточнило, що БпЛА летів з боку Лівану, пробув у повітрі близько години і вдарив по цілі на відстані 700 м (800 ярдів) від будинків персоналу. Крім того, сигнал тривоги пролунав лише за 10 хвилин до вибуху.

Водночас, на супутникових знімках Google бачимо, що зазвичай поруч, під західною стіною, стоять як мінімум два надсекретні та наддорогі літаки-розвідники U-2. Невідомо, де вони перебували під час повітряної атаки, додало медіа.

Війна в Ірані — можлива точка влучання "Шахеда" на базі "Акротирі", 1-2 березня Фото: Google Maps

Міністерство оборони Британії у публічних заявах та відповідях повідомило, що відбувся наліт "Шахедів" Ірану. Згідно з офіційною відповіддю посадовців, збитки "мінімальні" і "обладнання всередині ангара не пошкоджено". Журналісти наголосили, що досі невідомо, де саме перебували розвідувальні літаки та якої шкоди насправді завдав "Шахед", який пробив стіну ангара.

Прикметно, що в офіційному коментарі, який з'явився 4 березня, Міноборони Британії заявило, що "Шахеди" справді були, але їх запустили не з Ірану.

"Підтверджуємо, що безпілотник, схожий на "Шахед", який цілився в авіабазу Акротірі опівночі 2 березня не було запущено з Ірану", — написало відомство в X.

Війна в Ірані — деталі

U-2 Dragon Ladies — це висотний американський літак-розвідник, який з 1970 років базується на британській авіабазі на Кіпрі. Літак має довжину 19 м, розмах крил 31 м, максимальна висота польоту — до 21 км, дальність — до 13 тис. км, швидкість до 700 км/год. Основні завдання U-2 Dragon Ladies — стратегічна розвідка, при чому він майже не досяжний ППО через висоту польоту. Орієнтовна ціна — 30-50 млн дол. (у 2015 році).

Зазначимо, почувши про атаку Ірану на авіабазу на Кіпрі, Греція відправила на допомогу два фрегати, писати західні медіа. Крім того, станом на 5 березня, стало відомо про долучення до оборони авіабази ще кількох країн: додаткові сили відправлять, окрім Британії та Греції, ще Франція, Нідерланди, Італія, Іспанія. Урядовці цих країн пояснили, що захищатимуть критичний об'єкт у випадку нової атаки Ірану, але поки немає відомостей, чи вони долучаться до військової місії США та Ізраїлю.

Нагадуємо, Фокус створив інфографіку щодо війни в Ірані, на якій позначив країни, різною мірою причетні до протистояння на Близькому Сході.