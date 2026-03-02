Які країни причетні до війни в Ірані: конфлікт зачепив 10% світу (інфографіка)

Війна в Ірані почалась в ніч на 28 лютого, коли Сполучені Штати Америки та Ізраїль почали завдавати ударів по військових об'єктах Тегерану — по командних пунктах, військових базах та інших важливих точках. У відповідь Іран почав бити не лише по військових цілях, а й нафтовій галузі чи не всього Близькосхідного регіону. "Луна" від ударів докотилась до Європи, Російської Федерації та Китаю. Фокус зібрав інформацію про причетність різних держав світу до іранської війни та склав відповідну карту.

У неділю 1 березня Британія, Німеччина та Франція проголосили, що можуть долучитись до протистояння з Іраном, говорячи про стурбованість і про "пропорційну" участь. Фокус зібрав інформацію про країни, які перебувають у першому ешелоні війни в Ірані (самі завдають ударів), чи потерпають від іранських ракет та дронів, чи залучені до конфлікту на Близькому Сході, але прямо не воюють.

Станом на 2 березня, на основі повідомлень медіа та органів влади, Фокус нарахував сумарно 23 країни, долучених різною мірою до війни в Ірані. На сьогодні до подій на Близькому Сході причетні близько 11% усіх держав планети.

Війна в Ірані — країни "першого ешелону"

США та Ізраїль — дві країни-союзники, які почали війну з Іраном 28 лютого 2026 року. Як заявили у Вашингтоні, Тегеран відмовився іти на поступки щодо розвитку ядерної програми, яка загрожує Ізраїлю та стратегічним об'єктам у навколишніх країнах Близького Сходу.

Іран — країна, очолювана релігійним лідером Алі Хаменеї (загинув 28 лютого) та Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), яка продовжила ядерну програму всупереч санкціям та наростила військовий потенціал для атак на держави, яких оголосила ворогами (у першу чергу — Ізраїль та США).

Ліван та Ємен — проксі Ірану. На території цих країн базуються угрупування бойовиків Хезболли та хусити, які завдають ударів по Ізраїлю та можуть атакувати, наприклад, кораблі у Червоному морі чи в інших близьких акваторіях (Середземне море, Індійський океан).

Росія та Китай поки прямо не долучились до бойових дій, але Іран уклав з Кремлем союзницький договір, а FT написало про угоду на постачання 2500 ракет ППО та 500 пускових установок (до 2027 року, але перша партія вже могла надійти). Крім того, західні експерти розглядають КНР як державу, яка кілька десятиліть допомагала режиму аятол в Тегерані, наприклад, купувала підсанкційну нафту (у 2025 році у Китай ішло 80% нафти Ірану) та може продати надзвукові крилаті ракети з дальністю 250 км.

Війна в Ірані — країни, які ведуть бойові дії з 28 лютого 2026 року на Близькому Сході

Щоб оцінити військовий потенціал країн-основних учасниць конфлікту, можна звернутись до рейтингу армій світу це Global Firepower. За даними аналітиків порталу, почалось протистояння між найбільшою армією (США, перше місце) та армією на 16 місці (Іран). Крім того, на боці Вашингтону — Ізраїль з 15 армією, а партнерами Тегерану є країни з 2-ю (РФ) та 3-ю (КНР) військовими спроможностями.

Війна в Ірані — військові спроможності країн-учасників протистояння на Близькому Сході з 28 лютого

Країни в зоні бойових дій Ірану та союзників США/Ізраїль

Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ірак, Йорданія, Кіпр — вісім країн потрапили під удар ракет та дронів Ірану. Бомбардування почались після перших ударів армії США. На території цих країн під загрозою американські військові бази, і також нафтопереробні заводи та кораблі в Ормузькій протоці. Під час перших відповідей Тегерану в ОАЕ під удар потрапили Дубай, Абу-Дабі, у Катарі — військова база Аль-Удейд (Al Udeid Air Base) з повітряними силами США, у Кувейті — база Кемп-Арифджан (Camp Arifjan) та ін.

Удари Ірану продовжились 2 березня. Зокрема, два дрони атакували один з найбільших нафтопереробних заводів ARAMCO в Саудівській Аравії. Хоч БпЛА, ймовірно, збили, але підприємство повністю припинило роботу, повідомили джерела медіа.

Країни, які опосередковано долучені до війни в Ірані

Ще вісім країн світу опосередковану залучені до війни в Ірані, хоч поки майже не постраждали від ударів і не долучились своїм військом. До цієї категорії належать Оман, Сирія, Туреччина, Греція, Єгипет, Великобританія, Франція, Німеччина, Греція, Єгипет. Лідери цих країн висловили тривогу щодо подій на Близькому Сході.

Під час протистояння з 28 лютого по 2 березня Оман втратив нафтовий танкер, по якому вдарили посеред Ормузької протоки (ймовірно, вже можна перенести в країни з зони бойових дій), у Сирії — залишки баз РФ та бойовиків Хезболли, Туреччина засудила атаки на Іран, Греція ризикує через військові бази, а Єгипет — через загрозу закриття Суецького каналу, який може потрапити під удар, як Ормузька протока. Урядовці Британії, Німеччини та Франції заявили, що можуть надати військові сили на підтримку союзника — США.

"Безрозсудні атаки Ірану спрямовані проти наших близьких союзників і загрожують нашому військовослужбовцю та цивільному населенню в усьому регіоні", – йдеться у спільній заяві. Ми вживемо заходів для захисту наших інтересів та інтересів наших союзників у регіоні", — заявили політики Західної Європи, ідеться у статті France24.

Ескалація подій на Близькому Сході супроводжується все новими заявами та діями армій та політиків, тому карта учасників війни в Ірані може змінитись.

Перебіг війни в Ірані — деталі

Зранку 28 лютого стало відомо про вибухи в Тегерані та в інших містах Ірану, в яких розташовано військові бази КВІР. Згодом стало відомо про смерть очільника країни Алі Хаменеї. Разом з тим почались удари іранських дронів та ракет по Ізраїлю та по інших країнах Близького Сходу.

Нагадуємо, зранку 2 березня медіа написали про те, чи погодився Іран почати переговори з США щодо завершення війни.