Іран відмовився від переговорів із США: яка ситуація на Близькому Сході та що відомо про нові удари

Іран категорично відмовився від будь-яких переговорів зі Сполученими Штатами, звинувативши Вашингтон у відповідальності за ескалацію напруги на Близькому Сході. Іранський офіційний представник переконаний, що нинішній президент США поглибив кризу і тепер намагається уникнути наслідків своїх рішень.

Про це на своїй сторінці в X написав секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ардашир Ларіджані.

Ларіджані заявив, що Іран не буде вступати в переговори зі Сполученими Штатами, підкресливши, що політика Вашингтона призвела до "занурення регіону у хаос" через необґрунтовані очікування. Він додав, що нинішній очільник Білого дому нібито зараз більше переймається можливими подальшими втратами американських військових.

У своєму дописі Ларіджані стверджував, що через дії адміністрації США гасло "Америка понад усе" нібито перетворилося на "Ізраїль понад усе". За його словами, американське керівництво, прагнучи забезпечити інтереси Ізраїлю, "пожертвувало американськими солдатами" та продовжує нав’язувати власну політичну динаміку, прикриваючись новими, як він висловився, "неправдивими аргументами".

Відео дня

Представник іранської влади також наголосив, що Тегеран "захищає себе" і що іранські збройні сили не були ініціаторами вторгнення

Фокус зібрав усю доступну на цей момент інформацію про події, що сталися протягом цієї ночі на тлі загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

У Кувейті розбився американський винищувач

Як повідомляє видання Türkiye Today, у вівторок на території Кувейт зазнав катастрофи американський військовий літак, попередньо — винищувач F-15 Eagle.

У мережі з’явилися кадри падіння літака. За попередніми даними, двоє пілотів встигли катапультуватися та приземлитися на парашутах, виживши після інциденту. Наразі офіційних детальних пояснень від Центральне командування США чи Пентагон не оприлюднено.

За неофіційною інформацією, катастрофа могла статися внаслідок інциденту так званого "дружнього вогню", однак ці дані потребують підтвердження.

Ізраїль оголосив про нову хвилю ударів по Ірану

Армія оборони Ізраїлю заявила про початок чергової масштабної хвилі атак по території Ірану. Під ударами опинилися Тегеран, Ісфахан, Йезд та провінція Хузестан.

Паралельно начальник Північного командування Ізраїлю генерал-майор Рафі Міло після першої хвилі ударів по Лівану заявив, що угруповання "Хезболла" обрало союз із Тегераном замість інтересів Лівану та атакувало ізраїльських цивільних. За його словами, ізраїльська армія була готова до розвитку подій і продовжить як оборонні, так і наступальні дії.

Міло наголосив, що інтенсивність ударів зростатиме, а ізраїльські сили посилили угруповання військ уздовж північного кордону.

Ізраїльські медіа заявляють про знищення штабу поліції Тегерана

За інформацією ізраїльських ЗМІ, ВПС країни завершили чергову серію авіаударів по Тегерану, вразивши низку командних центрів і штабів іранських сил безпеки.

Серед цілей, як стверджується, був головний штаб сил внутрішньої безпеки Ірану, який виконував функції координаційного центру між керівництвом та підрозділами на місцях. Також повідомляється про знищення штабу "Таралла", що відповідав за оборону столиці від зовнішніх загроз.

Речник Армія оборони Ізраїлю заявив, що ураження цих об’єктів має підірвати спроможність іранського керівництва утримувати контроль і забезпечувати стабільність.

Британську авіабазу Акротірі на Кіпрі атакували безпілотники

Як пише видання Daily Mail, у ніч на вівторок вибухи пролунали на базі Королівських ВПС RAF Akrotiri на Кіпр.

За даними британського Міністерства оборони, йдеться про ймовірну атаку іранського безпілотника. Близько опівночі за місцевим часом на базі, де дислокуються близько 2000 військовослужбовців та членів їхніх родин, було оголошено загрозу безпеці, після чого сталися вибухи.

Повідомляється про незначні пошкодження, жертв немає. У Міноборони Великої Британії зазначили, що ситуація розвивається в режимі реального часу, а захист персоналу перебуває на найвищому рівні.

Інцидент стався невдовзі після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер надав США дозвіл використовувати британські бази для завдання "оборонних" ударів по іранських ракетних об’єктах.

Трамп окреслив терміни операції та заговорив про зміну влади в Ірані

В інтерв’ю виданню The New York Times президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не планують згортати операцію проти Тегерана та мають намір довести її до завершення.

За його словами, активна фаза може тривати приблизно чотири–п’ять тижнів. Американська сторона, як зазначив Трамп, заздалегідь розраховувала саме на такі строки та має достатні запаси боєприпасів, розміщених у різних країнах, щоб забезпечити виконання поставлених завдань.

Окремо глава Білого дому прокоментував питання можливого майбутнього керівництва Ірану. Він повідомив, що має трьох кандидатів, яких вважає гідними очолити країну, однак їхні імена наразі не розголошує, пояснюючи це необхідністю спершу завершити операцію.

У Бахрейні є загиблий після ракетного удару

У МВС Бахрейну повідомили, що уламки збитої ракети спричинили пожежу на іноземному судні. Унаслідок інциденту одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Раніше вночі з’являлися повідомлення про запуск Іраном балістичних ракет у напрямку бази ВМС США в Бахрейні.

Нагадаємо, що у ніч на 2 березня Ліван приєднався до ескалації конфлікту з Ізраїлем, випустивши ракети по території країни. У відповідь ізраїльські ВПС розпочали авіаналіт на ліванські цілі.

Також Фокус писав, що президент США Дональд Трамп оголосив про продовження військової операції США та Ізраїлю проти Ірану до повного виконання всіх завдань і пригрозив "неминучою смертю" тим, хто не складе зброю. Він також повідомив про ураження сотень іранських об’єктів, включно з базами революційної гвардії, системами ППО та корабельними заводами, а командування Ірану зазнало значних втрат.