"Багато хто хоче здатися": Трамп оголосив про ліквідацію всього військового керівництва Ірану (відео)

Військова операція Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю проти Ірану триватиме стільки, скільки це буде необхідним для реалізації усіх цілей. На тих, хто не складе зброю в Ірані, очікуватиме "неминуча смерть".

Про це сказав президент США Дональд Трамп, закликавши армію Ірану негайно скласти зброю. Заяви політика передає Clash Report.

"Я закликаю іранську армію скласти зброю або зіткнутися з неминучою смертю… Військова операція буде продовжуватися до тих пір, поки не будуть досягнуті всі наші цілі", — наголосив глава Білого дому.

Трамп також повідомив про ураження сотень цілей в Ірані, включно з об'єктами революційної гвардії та іранськими системами протиповітряної оборони.

"Щойно ми оголосили, що за лічені хвилини знищили дев'ять кораблів та їхній військово-морський завод", — заявив політик.

Він додав, що усе іранське військове командування "зникло" внаслідок масованих бомбардувань об'єктів країни. Ті, хто ще зашилися, масово телефонують США, висловлюючи бажання здатися.

"Вони хочуть імунітету, вони дзвонять тисячами", — наголосив Трамп.

Глава Білого дому також додав, що на руках ліквідованого іранського верхового лідера Алі Хаменеї "було багато крові сотень і навіть тисяч американців". За них усіх Дональд Трамп пообіцяв помститися.

"Цей жалюгідний і підлий чоловік (Алі Хаменеї — ред.) мав на руках кров сотень і навіть тисяч американців і був відповідальний за вбивство незліченних тисяч невинних людей у багатьох країнах", — підкреслив політик.

Він припустив, що серед американців може бути більше жертв внаслідок військової операції проти Ірану.

Нагадаємо, 1 березня у коментарі The Atlantic Трамп розповів, що Іран прагне відновити переговори зі США.

Також у коментарі для Fox News 1 березня Трамп заявив, що США діяли на випередження щодо Ірану, оскільки країні нібито упродовж 2 тижнів мала отримати ядерну зброю.