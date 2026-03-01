Іран прагне відновити переговори зі США: Трамп відповів на пропозицію

Президент США Дональд Трамп заявив, що нове керівництво Ірану прагне провести з ним переговори після американських ударів, які призвели до загибелі аятоли Алі Хаменеї та втягнули регіон у війну.

У коментарі, даному телефоном із клубу Мар-а-Лаго вранці, Трамп повідомив, що погодився на контакт з іранською стороною. Про це пише The Atlantic.

"Вони хочуть говорити, і я погодився, тож ми будемо говорити. Вони мали зробити це раніше — це було дуже практично і легко. Вони чекали занадто довго", — сказав він.

На запитання, чи відбудуться переговори вже сьогодні або завтра, президент відповів, що не може цього розкривати. Він також зазначив, що частина іранських представників, які брали участь у нещодавніх переговорах, загинули внаслідок ударів.

"Більшості з них уже немає. Дехто з тих, із ким ми мали справу, загинули, бо це був потужний удар", — сказав Трамп, додавши, що Іран "міг укласти угоду раніше".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські сили завдали превентивних ударів по Ірану через нібито близьке отримання Тегераном ядерної зброї. За його словами, операція відбувається швидше, ніж очікувалося, і вже призвела до значних втрат серед іранського керівництва.

У Тегерані під час операції "Левовий рев" військові ЦАХАЛ знищили експрезидента Ірана Махмуда Ахмадінежада. Він був одним з прихильників створення ядерної програми в країні та відкритим антисемітом.

Крім того, загострення між США і Іраном може мати непрямі, але відчутні наслідки для Києва. Передусім йдеться про ризик скорочення темпів постачання американського озброєння на тлі нової воєнної напруги на Близькому Сході.