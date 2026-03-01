"Ми діяли на випередження": Трамп заявив, що Іран мав отримати ядерну зброю протягом 2 тижнів

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські сили завдали превентивних ударів по Ірану через нібито близьке отримання Тегераном ядерної зброї. За його словами, операція відбувається швидше, ніж очікувалося, і вже призвела до значних втрат серед іранського керівництва.

В коментарі Fox News Трамп повідомив, що рішення про атаку ухвалили через розвіддані, які свідчили: Іран міг отримати ядерну зброю протягом двох тижнів. "Ми діяли на випередження", — наголосив він.

Американський президент також заявив, що внаслідок ударів загинули 48 іранських посадовців. Водночас він високо оцінив перебіг військової операції, зазначивши, що її результати перевершують початкові очікування.

"Ніхто не може повірити в той успіх, якого ми досягаємо. Це просувається дуже швидко", — додав Трамп, коментуючи темпи кампанії проти Ірану.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Загострення між США і Іраном може мати непрямі, але відчутні наслідки для Києва. Передусім йдеться про ризик скорочення темпів постачання американського озброєння на тлі нової воєнної напруги на Близькому Сході.

У Тегерані під час операції "Левовий рев" військові ЦАХАЛ знищили експрезидента Ірана Махмуда Ахмадінежада. Він був одним з прихильників створення ядерної програми в країні та відкритим антисемітом.

