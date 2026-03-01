Бельгія захопила "тіньовий" танкер РФ: США пов'язують його з сином радника Хаменеї (відео)

Бельгія спільно з французькими військовими затримала судно "тіньового флоту", який РФ використовує для експорту нафти в обхід санкцій. За даними ЗМІ, йдеться про 180-метровий нафтовий танкер Ethera.

Про захоплення танкера "тіньового флоту" РФ повідомив у мережі Х міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Він розповів, що бельгійські збройні сили діяли за підтримки Франції. Військові піднялися на борт судна.

"Судно наразі супроводжують до порту Зебрюгге, де його буде захоплено. Операцію "Блакитне вторгнення" провела команда надзвичайно хоробрих військовослужбовців. Відмінна робота", — написав бельгійський міністр оборони.

Президент Франції Емманюель Макрон своєю чергою опублікував відео операції.

"Серйозний удар по тіньовому флоту: у Північному морі наші гелікоптери ВМС Франції допомогли минулої ночі бельгійськими військовими захопити нафтовий танкер, що перебуває під міжнародними санкціями. Європейці рішуче налаштовані перекрити джерела фінансування російської агресивної війни в Україні, запроваджуючи санкції", — написав Макрон.

Який танкер тіньового флоту РФ захопила Бельгія

Видання RTBF пише, що перехоплення відбулося близько півночі — це було перше затримання танкера "тіньового флоту" РФ бельгійцями.

"Бельгія завжди забезпечуватиме повагу до міжнародного морського права та рішуче реагуватиме на будь-яке порушення безпеки своїх територіальних вод", — прокоментував операцію прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

За інформацією журналістів, Бельгія захопила 180-метровий танкер Ethera, побудований у 2008 році. За даними видання з кількох джерел, він прибув з Ла-Маншу під гвинейським прапором і був перехоплений біля узбережжя Остенде. Спочатку його тримали в морі, потім супроводили до Зебрюгге — і на момент публікації новини судно пришвартоване в порту.

З жовтня 2025 року Ethera перебуває у європейському списку суден, діяльність яких обмежується через те, що вони є частиною російського "тіньового флоту". За словами журналістів, затриманий Бельгією танкер описується як такий, що перевозить "сиру нафту, нафтопродукти або мінеральні матеріали, що походять або експортуються з Росії, одночасно здійснюючи незаконну та високоризикову практику морських перевезень", і йому заборонено входити до портів європейських країн.

Своєю чергою в прес-релізі Міністерства фінансів США за липень 2025 року Ethera пов'язується "з величезною морською імперією, контрольованою Мохаммедом Хоссейном Шамхані" — сином Алі Шамхані, старшого радника ліквідованого 28 лютого верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Нагадаємо, 17 лютого помічник російського диктатора Володимира Путіна Микола Патрушев погрожував НАТО війною через захоплення тіньових танкерів. Він заявляв, що в разі блокади її буде "проривати" Військово-морський флот Росії.

Видання The Washington Post 5 лютого писало, що переслідування танкерів б'є по воєнних можливостях Кремля, оскільки скорочення доходів від нафтового експорту може поставити під загрозу фінансування Росією війни в Україні.