"Охолодити запал західних корсарів": у Кремлі погрожують війною НАТО через захоплення тіньових танкерів

Помічник Путіна Микола Патрушев пригрозив військовими заходами в разі блокування російських танкерів у Балтійському морі країнами НАТО. Він заявив, що блокаду буде "проривати" Військово-морський флот Росії.

"Якщо ми не дамо їм жорсткої відсічі, то скоро англійці, французи і навіть прибалти знахабніють до такої міри, що спробують наглухо заблокувати нашій країні доступ до морів щонайменше в атлантичному басейні", — заявив Микола Патрушев, який також обіймає посаду голови Морської колегії РФ, в інтерв'ю "Аргументам и фактам".

Він назвав "тіньовий флот" юридичною фікцією, а дії європейських країн — фактичною морською блокадою. За його словами, якщо конфлікт не вдасться врегулювати мирно, блокаду буде проривати. А санкції проти тіньових танкерів РФ він назвав "піратськими атаками".

"Піратські, по суті, атаки на російську морську торгівлю говорять про те, що західні опоненти вирішили завдати удару по одній із найважливіших сфер російської економіки — зовнішній торгівлі, хочуть її паралізувати", — повідомив Патрушев.

Він також заявив про формування в регіоні угруповання НАТО, здатного до блокади Калінінграда. А атаки на підводні комунікації назвав "диверсіями", у яких нібито помилково звинувачують Росію.

"Натовці фактично створюють багатонаціональне угруповання, орієнтоване на наступальні дії. Фіни, наприклад, обзаводяться корветами з ударним озброєнням, яке цілком дістає до північно-західних регіонів нашої країни. Серед іншого, натовські плани передбачають блокування Калінінградської області, захоплення торговельних суден, диверсії на підводних комунікаціях, у яких потім цинічно нас же і звинуватять", — сказав помічник Путіна.

"Вважаємо, що, як і в усі часи, найкращим гарантом безпеки судноплавства є військово-морський флот. На основних морських напрямках, зокрема у віддалених від Росії регіонах, на постійній основі повинні перебувати значні сили, готові охолодити запал західних корсарів", — заявив Патрушев.

За словами росіянина, європейці "свідомо здійснюють сценарій військової ескалації", і "намацують межі" терпіння Кремля, а також "провокують" на активні заходи у відповідь.

"Якщо мирним шляхом врегулювати цю ситуацію не вдасться, то блокаду прориватиме і ліквідуватиме Військово-морський флот", — підкреслив Патрушев. Він також додав, що під європейськими прапорами ходить безліч суден, і Росії "теж може стати цікаво, що вони перевозять і куди".

При цьому, за словами помічника Путіна, Захід панував на морях до початку нинішнього століття, але зараз його гегемонія багато в чому "залишилася в минулому". Патрушев також припустив, що до Росії в її протистоянні "натовцям" долучаться країни БРІКС, які в січні 2026 року провели військово-морські навчання "Воля до миру — 2026" за участю Росії, Китаю, Ірану, ОАЕ і ПАР: "Задіємо потенціал БРІКС, якому час надати повноцінний стратегічний морський вимір", — заявив Патрушев.

Нагадаємо, на початку лютого бійці Військово-морських сил Естонії затримали корабель Baltic Spirit під прапором Барбадосу, який віз вантаж до Російської Федерації. Спецоперацію провели із залученням поліції і підозрюють, що судно везло контрабандні товари в Росію.

А США захопили танкер Aquila II, звинувативши судно в порушенні блокади Вашингтона щодо суден, які перебувають під санкціями і прямують до Венесуели або з Венесуели.