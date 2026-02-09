"Не втік": військові США захопили тіньовий танкер після недовгої погоні (відео)

Захоплення танкера Aquila II сталося в Індійському океані після переслідування з Карибського моря. Піт Хегсет заявив, що тіньовий танкер "намагався втекти".

Збройні сили США піднялися на борт тіньового танкера із сирою нафтою в Індійському океані після недовгого переслідування, заявив 9 лютого глава Пентагону Піт Хегсет, звинувативши судно в порушенні блокади Вашингтона щодо суден, які перебувають під санкціями та прямують до Венесуели або з Венесуели, повідомляє Reuters.

"За ніч американські військові провели морську операцію з перехоплення та абордажу судна Aquila II без будь-яких інцидентів. Воно втекло, і ми пішли за ним", — повідомив Хегсет.

Після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро під час військової операції в Каракасі минулого місяця США посилили блокаду суден, що перебувають під санкціями і прямують до цієї південноамериканської країни, яка входить до ОПЕК, і назад.

Танкер класу Suezmax Aquila II вийшов із венесуельських вод на початку січня у складі флотилії суден. За даними державної компанії PDVSA, він перевозив близько 700 000 барелів венесуельської важкої нафти, що прямувала до Китаю. Більшість танкерів флотилії або повернулися до Венесуели, або були конфісковані США.

Гегсет заявив, що тіньовий танкер Aquila II діяв, порушуючи американський "карантин щодо суден, які перебувають під санкціями в Карибському морі".

Тіньовий танкер Aquila II Фото: marine traffic

"Військове міністерство відстежувало і переслідувало це судно від Карибського моря до Індійського океану. У вас закінчиться паливо задовго до того, як ви зможете нас обігнати", — писав він.

Згідно з даними судноплавних баз даних, місцезнаходження судна Aquila II залишалося незрозумілим.

Але відомо, що цей тіньовий танкер кілька разів змінював назви. Так, у якийсь момент він називався "ASTRO POLARIS".

