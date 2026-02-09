"Не сбежал": военные США захватили теневой танкер после недолгой погони (видео)

Захват танкера Aquila II произошел в Индийском океане после преследования из Карибского моря. Пит Хегсет заявил, что теневой танкер "пытался сбежать".

Вооруженные силы США поднялись на борт теневого танкера с сырой нефтью в Индийском океане после недолгого преследования, заявил 9 февраля глава Пентагона Пит Хегсет, обвинив судно в нарушении блокады Вашингтона в отношении судов, находящихся под санкциями и следующих в Венесуэлу или из Венесуэлы, сообщает Reuters.

"За ночь американские военные провели морскую операцию по перехвату и абордажу судна Aquila II без каких-либо инцидентов. Оно убежало, и мы последовали за ним", - сообщил Хегсет.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе военной операции в Каракасе в прошлом месяце США усилили блокаду судов, находящихся под санкциями и следующих в эту южноамериканскую страну, входящую в ОПЕК, и обратно.

Танкер класса Suezmax Aquila II вышел из венесуэльских вод в начале января в составе флотилии судов. По данным государственной компании PDVSA, он перевозил около 700 000 баррелей венесуэльской тяжелой нефти, направлявшейся в Китай. Большинство танкеров флотилии либо вернулись в Венесуэлу, либо были конфискованы США.

Хегсет заявил, что теневой танкер Aquila II действовал в нарушение американского "карантина в отношении судов, находящихся под санкциями в Карибском море".

Теневой танкер Aquila II Фото: marine traffic

"Военное министерство отслеживало и преследовало это судно от Карибского моря до Индийского океана. У вас закончится топливо задолго до того, как вы сможете нас обогнать", — писал он.

Согласно данным судоходных баз данных, местонахождение судна Aquila II оставалось неясным.

Но известно, что этот теневой танкер несколько раз менял названия. Так, в какой-то момент он назывался "ASTRO POLARIS".

Напомним, в начале февраля уже военно-морские силы Эстонии задержали корабль Baltic Spirit под флагом Барбадоса, который вез груз в Российскую Федерацию. Спецоперацию провели с привлечением полиции и подозревают, что судно везло контрабандные товары в Россию.

Также Фокус писал, как Европа усилила давление на российский нефтяной экспорт, и этим ударила по теневому флоту, через который Кремль обходит санкции. Новые ограничения могут серьезно сократить нефтяные доходы России и поставить под угрозу финансирование войны на фоне роста экономических проблем внутри страны.