Экономика РФ под давлением ЕС: как преследование танкеров бьет по военным возможностям Кремля, — СМИ

Сейчас Европа усилила давление на российский нефтяной экспорт, и этим ударила по теневому флоту, через который Кремль обходит санкции. По мнению экспертов, новые ограничения могут серьезно сократить нефтяные доходы России и поставить под угрозу финансирование войны на фоне роста экономических проблем внутри страны.

Как говорится в материале американского издания The Washington Post, Европейский Союз готовит новый пакет санкций, который может существенно изменить правила перевозки российской нефти морем. Речь идет о возможном полном запрете на предоставление ключевых услуг для транспортировки — в частности страхования и судоходства. Если эти ограничения введут, они фактически заменят нынешнюю систему ценовых ограничений и станут одним из самых жестких ударов по нефтяному сектору России за все время войны.

Параллельно сразу 14 европейских стран, среди которых Великобритания, Франция и Германия, предупредили о готовности перехватывать танкеры так называемого теневого флота. Речь идет о судах, которые Россия использует для обхода санкций, и которые часто нарушают нормы международного морского права.

Автор издания отметил, что последствия усиления давления на РФ уже ощутимы. В январе доходы России от экспорта нефти сократились почти вдвое по сравнению с прошлым годом, и это произошло после того, как США ввели жесткие санкции против "Роснефти" и "Лукойла". В частности, Москву заставили продавать нефть с большими скидками — более 20 долларов за баррель.

Ситуацию для Кремля усложняет и изменение позиции Индии, которая постепенно отказывается от российской нефти в пользу поставок из США и, вероятно, из Венесуэлы. В конце концов, даже это сокращает валютные поступления, необходимые России для поддержания войны, а также эти изменения усиливают риск финансовой нестабильности.

The Washington Post добавляет, что сейчас западные страны все активнее переходят от дипломатических заявлений к реальным действиям. Так, в прошлом месяце американские военные после длительного преследования захватили танкер Marinera, несмотря на присутствие российского военного эскорта. Вскоре после этого французский флот остановил еще один подозреваемый танкер теневого флота — Grinch, который перевозил более 700 тысяч баррелей нефти из Мурманска через Средиземное море под чужим флагом.

Что интересно, после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия начала массово скупать старые танкеры и регистрировать их в странах с мягкими морскими требованиями. Так появился теневой флот, который страхуется не через западные компании, а за счет российских структур, часто при поддержке государства. В целом, именно так россияне скрывали происхождение нефти и избегали санкционного контроля.

По оценкам экспертов, новые европейские меры могут коснуться почти половины российского нефтяного экспорта — примерно 3,5 миллиона баррелей в сутки. Именно такие объемы проходят через Балтийское и Черное моря в Индию, Китай и Турцию.

При этом принятие полного морского запрета в ЕС остается сложным политическим вопросом, ведь требует согласия всех стран-членов. Однако даже без формального решения риски для теневого флота растут — из-за перехвата судов, ударов украинских беспилотников и повышения страховых и логистических расходов.

Кроме того, экономисты отмечают, что морские перевозки являются наиболее уязвимым местом российского нефтяного экспорта. Любые сбои в работе танкеров сразу бьют по доходам бюджета. По словам экспертов, для России критически важно сохранять открытые морские маршруты, иначе последствия для экономики могут быть масштабными.

Как в России реагируют на действия ЕС

В самой России эти риски уже вызывают беспокойство. Финансовые чиновники, по данным The Washington Post, предупреждают руководство страны о возможном бюджетном кризисе уже к лету.

"Чиновники предупредили, что падение доходов означает, что дефицит бюджета будет только расти без дальнейшего повышения налогов, тогда как давление на российскую банковскую систему растет из-за высоких процентных ставок и корпоративных займов для финансирования войны", — говорится в статье.

Представители бизнеса в Москве уже говорят о признаках ухудшения ситуации: реальная инфляция, по их словам, значительно превышает официальные показатели, в столице массово закрываются рестораны, а компании вынуждены сокращать персонал из-за роста расходов.

Несмотря на это, Кремль не демонстрирует готовности менять свою позицию относительно войны, продолжает отвергать западные предложения по безопасности и не сигнализирует о готовности к компромиссам. А, в то время пока Россия "крутит носом" экономическое давление на нее только усиливается. И если бы Путин не пытался удержать благоприятную позицию США во время возможных переговоров Трамп может сделать санкции против энергетического сектора Кремля еще жестче. В частности, если увидит, что Россия срывает мирный процесс.

Также аналитики обращают внимание на появление новых компаний-посредников, которые внезапно стали крупными экспортерами российской нефти после санкций против "Роснефти" и "Лукойла". Прежде всего, Москва не оставляет попытки сохранить потоки экспорта, однако Европа не планирует завершать борьбу с теневым флотом.

Напомним, что в декабре 2025 года в России зафиксировали резкое падение добычи сырой нефти, и этот показатель оказался самым низким за последние полтора года.

Также Фокус писал, что Соединенные Штаты Америки уже подготовили новый пакет санкций против России. Кроме того, страны ЕС планируют в ближайшее время принять 20 пакет санкций против РФ, которые будут введены против теневого флота агрессора.