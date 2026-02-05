Економіка РФ під тиском ЄС: як переслідування танкерів б'є по воєнних можливостях Кремля, — ЗМІ

Наразі Європа посилила тиск на російський нафтовий експорт, і цим вдарила по тіньовому флоту, через який Кремль обходить санкції. На думку експертів, нові обмеження можуть серйозно скоротити нафтові доходи Росії та поставити під загрозу фінансування війни на тлі зростання економічних проблем усередині країни.

Як йдеться в матеріалі американського видання The Washington Post, Європейський Союз готує новий пакет санкцій, який може суттєво змінити правила перевезення російської нафти морем. Йдеться про можливу повну заборону на надання ключових послуг для транспортування — зокрема страхування та судноплавства. Якщо ці обмеження запровадять, вони фактично замінять нинішню систему цінових обмежень і стануть одним із найжорсткіших ударів по нафтовому сектору Росії за весь час війни.

Паралельно одразу 14 європейських країн, серед яких Велика Британія, Франція та Німеччина, попередили про готовність перехоплювати танкери так званого тіньового флоту. Йдеться про судна, які Росія використовує для обходу санкцій, і які часто порушують норми міжнародного морського права.

Автор видання відзначив, що наслідки посилення тиску на РФ вже відчутні. У січні доходи Росії від експорту нафти скоротилися майже вдвічі порівняно з минулим роком, і це сталося після того, як США запровадили жорсткі санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу". Зокрема, Москву змусили продавати нафту з великими знижками — понад 20 доларів за барель.

Ситуацію для Кремля ускладнює й зміна позиції Індії, яка поступово відмовляється від російської нафти на користь постачань зі США та, ймовірно, з Венесуели. Зрештою, навіть це скорочує валютні надходження, необхідні Росії для підтримки війни, а також ці зміни посилюють ризик фінансової нестабільності.

The Washington Post додає, що зараз західні країни дедалі активніше переходять від дипломатичних заяв до реальних дій. Так, минулого місяця американські військові після тривалого переслідування захопили танкер Marinera, попри присутність російського військового ескорту. Невдовзі після цього французький флот зупинив ще один підозрюваний танкер тіньового флоту — Grinch, який перевозив понад 700 тисяч барелів нафти з Мурманська через Середземне море під чужим прапором.

Що цікаво, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія почала масово скуповувати старі танкери та реєструвати їх у країнах із м’якими морськими вимогами. Так з’явився тіньовий флот, який страхується не через західні компанії, а коштом російських структур, часто за підтримки держави. В цілому, саме так росіяни приховували походження нафти та уникали санкційного контролю.

За оцінками експертів, нові європейські заходи можуть торкнутися майже половини російського нафтового експорту — приблизно 3,5 мільйона барелів на добу. Саме такі обсяги проходять через Балтійське та Чорне моря до Індії, Китаю та Туреччини.

При цьому ухвалення повної морської заборони в ЄС залишається складним політичним питанням, адже потребує згоди всіх країн-членів. Проте навіть без формального рішення ризики для тіньового флоту зростають — через перехоплення суден, удари українських безпілотників і підвищення страхових та логістичних витрат.

Крім того, економісти зазначають, що морські перевезення є найбільш уразливим місцем російського нафтового експорту. Будь-які збої в роботі танкерів одразу б’ють по доходах бюджету. За словами експертів, для Росії критично важливо зберігати відкриті морські маршрути, інакше наслідки для економіки можуть бути масштабними.

Як у Росії реагують на дії ЄС

У самій Росії ці ризики вже викликають занепокоєння. Фінансові чиновники, за даними The Washington Post, попереджають керівництво країни про можливу бюджетну кризу вже до літа.

"Чиновники попередили, що падіння доходів означає, що дефіцит бюджету лише зростатиме без подальшого підвищення податків, тоді як тиск на російську банківську систему зростає через високі процентні ставки та корпоративні позики для фінансування війни", — йдеться в статті.

Представники бізнесу в Москві вже говорять про ознаки погіршення ситуації: реальна інфляція, за їхніми словами, значно перевищує офіційні показники, у столиці масово закриваються ресторани, а компанії змушені скорочувати персонал через зростання витрат.

Попри це, Кремль не демонструє готовності змінювати свою позицію щодо війни, продовжує відкидати західні пропозиції щодо безпеки та не сигналізує про готовність до компромісів. А, у той час поки Росія "крутить носом" економічний тиск на неї лише посилюється. І якби Путін не намагався утримати сприятливу позицію США під час можливих переговорів Трамп може зробити санкції проти енергетичного сектору Кремля ще жорсткішими. Зокрема, якщо побачить, що Росія зриває мирний процес.

Також аналітики звертають увагу на появу нових компаній-посередників, які раптово стали великими експортерами російської нафти після санкцій проти "Роснефти" та "Лукойлу". Перед усім, Москва не полишає спроби зберегти потоки експорту, однак Європа не планує завершувати боротьбу з тіньовим флотом.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року у Росії зафіксували різке падіння видобутку сирої нафти, і цей показник виявився найнижчим за останні півтора року.

Також Фокус писав, що Сполучені Штати Америки вже підготували новий пакет санкцій проти Росії. Крім того, країни ЄС планують найближчим часом ухвалити 20 пакет санкцій проти РФ, які будуть запроваджені проти тіньового флоту агресора.