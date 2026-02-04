США підготували нові санкції проти РФ, але не планують вводити їх, — Bloomberg

Сполучені Штати Америки підготували новий пакет санкцій проти Росії. Водночас наразі немає жодних ознак того, що ці санкції будуть запроваджені.

Востаннє США запроваджували санкції проти РФ у жовтні 2025. Про це йдеться в матеріалі видання Bloomberg, яке поспілкувалося з європейськими чиновниками.

Водночас ті не розповіли, що саме може бути предметом санкцій, а також про причини не запроваджувати санкції.

Водночас ЄС підготували ухвалити новий, 20 пакет санкцій проти РФ. Його планують затвердити до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ці санкції будуть запроваджені проти тіньового флоту РФ. Водночас європейські чиновники оцінюють, що такі санкції як недостатньо рішучі та поступові.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на реакцію США на порушення Росією енергетичного перемир'я. Він нагадав, що саме американці запропонували обмежити удари по енергоінфраструктурі на часи дипломатії й холодної зимової погоди.

Відео дня

Нагадаємо, 23 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти РФ та її нафтового сектору. Обмеження стосуються найбільших нафтових компаній РФ "Роснефть" і "Лукойл", а також їхні дочірні компанії.

Одним з наслідків санкцій стало те, що компанія "Лукойл" повідомила про форс-мажор на одному з найбільших іракських нафтородовищ Західна Курна-2.

Крім того, Росія втрачає мільярди доларів через те, що "Лукойл" змушений продати свої активи на Балканах у зв'язку із санкціями США.

Водночас в грудні адміністрація Трампа призупинила деякі санкції проти російської компанії "Лукойл", які було запроваджено через небажання РФ закінчувати війну в Україні у жовтні.