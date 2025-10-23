США запровадили нові санкції проти Кремля: під обмеження потрапили найбільші нафтові компанії РФ

Міністерство фінансів США офіційно оголосило про запровадження нових санкцій проти Кремля через небажання РФ завершувати війну в Україні. Під значні обмеження потрапили дві найбільші нафтові компанії Росії.

США ухвалили рішення про накладення санкцій проти "Лукойлу" та "Роснефти" і їхніх дочірніх компаній. Про це йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів США, оприлюдненому увечері 22 жовтня.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запроваджує додаткові санкції через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні", — йдеться у новині Мінфіну.

Водночас у відомстві наголосили, що США продовжуватимуть виступати за мирне врегулювання війни в Україні.

Міністр фінансів Скотт Бессент закликав натомість "припинити вбивства" та "зупинити війну".

Відео дня

"Зараз настав час зупинити вбивства та негайно оголосити припинення вогню", — наголосив посадовець.

Він також пояснив, що США запроваджують санкції через "відмову Володимира Путіна припинити війну".

"З огляду на відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну, Міністерство фінансів запроваджує санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, які фінансують військову машину Кремля", — заявив Бессент.

Окрім того, повідомляється, що до нових санкційних списків США включено низку дочірніх компаній "Роснефти" та "Лукойлу". Туди потрапили ті компанії, що належать до зазначених гігантів, "на 50% або більше, прямо чи опосередковано".

Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережах оприлюднив перелік дочірніх компаній "Роснефти" та "Лукойлу", що потрапили під нові санкції РФ.

Компанії РФ, які потрапили під санкції Компанії РФ, які потрапили під нові санкції США

Він також процитував заяву Міністерства фінансів США щодо заклику РФ негайно припинити війну в Україні.

Нагадаємо, увечері 22 жовтня у США та ЄС оголосили про рішення щодо нових санкцій проти Кремля. У ЄС зокрема анонсували 19 пакет санкцій.

Також 7 жовтня Служба зовнішньої розвідки України розповіла, як санкції Заходу б'ють по Кремлю.