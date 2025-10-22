Санкції проти Росії: у США та ЄС оголосили про рішення щодо нових обмежень щодо Кремля (відео)

Сполучені Штати Америки анонсували рішення щодо нових санкцій проти Росії за війну проти України. Також важливе рішення ухвалили у Європейському Союзі щодо нових обмежень щодо Кремля.

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив про "значний поштовх" у питанні щодо накладення санкцій проти Кремля вже найближчим часом. Його заяву процитували у Clash Report ввечері 22 жовтня.

За словами Бессента, про суттєве посилення санкцій проти Росії у США планують оголосити вже або "сьогодні ввечері, або завтра зранку".

"Ми оголосимо про суттєве посилення санкцій проти Росії або сьогодні ввечері, або завтра зранку", — зазначив посадовець.

Тим часом про посилення санкцій проти Росії за війну в Україні готуються оголосити також в Європейському Союзі. Так, за словами брюссельського репортера "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, оприлюдненими у мережі X, увечері 22 жовтня посадовці ЄС погодили черговий пакет санкцій проти Кремля, який має стати вже 19-м за рахунком.

Відео дня

"Санкції ЄС проти Росії, урешті, були погоджені сьогодні ввечері! 19-й пакет з моменту повномасштабного вторгнення в Україну", — зазначив репортер.

Скриншот | допис Рікарда Йозвяка про нові санкції ЄС

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак згодом підтвердив інформацію репортера щодо нових санкцій ЄС проти Кремля. На своєму Telegram-каналі він зазначив, що 19-й пакет санкцій підтримали всі країни ЄС.

"Завтра офіційна фіналізація", — заявив Єрмак.

За словами українського посадовця, до нового пакету санкцій ЄС увійшло "багато українських пропозицій". Також Андрій Єрмак анонсував наступний, 20-й за рахунком, пакет санкцій ЄС.

"Але не зупиняємось. Пакет №20 вже в роботі", — наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, 18 жовтня у Reuters повідомили, що Австрія передумала блокувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії.

Також 4 жовтня президент Володимир Зеленський підписав нові укази про запровадження санкцій щодо російських підприємців та чиновників, які фінансують війну в Україні.