Политика Санкции США против России Российско-украинская война
Санкции против России: в США и ЕС объявили о решении по новым ограничениям в отношении Кремля (видео)
Соединенные Штаты Америки анонсировали решение о новых санкциях против России за войну против Украины. Также важное решение приняли в Европейском Союзе относительно новых ограничений в отношении Кремля.
Министр финансов США Скотт Бессент сообщил о "значительном толчке" в вопросе о наложении санкций против Кремля уже в ближайшее время. Его заявление процитировали в Clash Report вечером 22 октября.
Новость дополняется...