Комплексное давление на Россию: Зеленский подписал новые указы о введении санкций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые документы о введении санкций против российских чиновников и предпринимателей, которые финансируют войну в Украине.

Речь идет о трех главных направлениях введения таких санкций, сообщил сам Зеленский в видеообращении в Telegram. Он подчеркнул, что Украина продолжает "комплексную политику давления на Россию".

По информации Владимира Зеленского, первое из упомянутых направлений — это продолжение санкций, у которых истекал срок, и это касается российских предпринимателей и их связей с Кремлем и его главой Владимиром Путиным.

Второй указ касается российской военной промышленности, а именно — производителей беспилотников и комплектующих к ним.

В третьем указе говорится о санкциях против лиц и компаний, связанных с российским нефтяным сектором.

Уже сейчас многие украинские наработки берутся за основу санкций, которые вводят западные партнеры Украины, отметил Зеленский. Он также сообщил, что наша страна ждет 19-й пакет санкций ЕС против России и соответствующие шаги Соединенных Штатов.

"Россия игнорирует или отвергает буквально каждую возможность, которая бы позволила закончить эту войну и гарантировать безопасность. Путин хочет воевать, и воевать именно так — террористическими методами, подлыми методами. Россия должна почувствовать ответы на это", — подытожил Владимир Зеленский.

