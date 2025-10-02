Энергетическая система Российской Федерации находится в критическом состоянии и имеет дефицит мощностей в 25 ГВт. Несмотря на отсутствие масштабных ударов по ее инфраструктуре, страна уже сталкивается с системным кризисом, который усиливают санкции и изношенность оборудования.

Related video

По информации руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, энергетика РФ является "пороховой бочкой". Москва вместо модернизации собственных ТЭС и ГРЭС теряет резервы из-за ограничения доступа к западным технологиям и естественного старения системы. Восстановление энергетики без иностранных комплектующих фактически невозможно, а даже без украинских ударов энергосистема РФ "трещит по швам".

Сейчас 42 российских региона уже имеют ограничения потребления в пиковые часы, включая центральную часть страны, Сибирь и Дальний Восток. При этом власти инвестируют средства в строительство атомных блоков в Африке под кураторством "Росатома", вместо направления ресурсов на внутренние проблемы.

Также в его публикации говорится, что санкции и технологическая изоляция привели к деградации инфраструктуры и отсутствию плана выхода из кризиса. Несмотря на это, российское руководство продолжает наносить удары по украинской энергетике, фактически обрекая собственное население на дефицит электроэнергии, холод и блэкауты. По словам Коваленко, основная задача Кремля сейчас — сохранить энергоснабжение Москвы, даже если для этого придется пожертвовать другими регионами.

"Санкции уже нанесли удар: резервов нет, инфраструктура деградирует, плана выхода нет. А Путин бьет по Украине и гарантирует населению свою холодную и темную зиму, потом терпеть никому не будет", — говорится в сообщении.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за постоянных атак России на украинскую энергосистему Москва сама рискует остаться без света. Эксперты отмечают: такое развитие событий вполне реально, ведь уязвимость и технические проблемы энергосети российской столицы это подтверждают.

Также Фокус писал, что во время интервью на шоу "The Axios Show" Зеленский предупредил российских чиновников: если война против Украины не прекратится, им следует знать, где расположено ближайшее бомбоубежище.