Енергетична система Російської Федерації перебуває у критичному стані та має дефіцит потужностей у 25 ГВт. Попри відсутність масштабних ударів по її інфраструктурі, країна вже стикається з системною кризою, яку посилюють санкції та зношеність обладнання.

За інформацією керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, енергетика РФ є "пороховою бочкою". Москва замість модернізації власних ТЕС і ГРЕС втрачає резерви через обмеження доступу до західних технологій і природне старіння системи. Відновлення енергетики без іноземних комплектуючих фактично неможливе, а навіть без українських ударів енергосистема РФ "тріщить по швах".

Нині 42 російські регіони вже мають обмеження споживання у пікові години, включно з центральною частиною країни, Сибіром і Далеким Сходом. При цьому влада інвестує кошти у будівництво атомних блоків в Африці під кураторством "Росатому", замість спрямування ресурсів на внутрішні проблеми.

Також у його публікації йдеться, що санкції та технологічна ізоляція призвели до деградації інфраструктури та відсутності плану виходу з кризи. Попри це, російське керівництво продовжує завдавати ударів по українській енергетиці, фактично прирікаючи власне населення на дефіцит електроенергії, холод і блекаути. За словами Коваленка, основне завдання Кремля зараз — зберегти енергопостачання Москви, навіть якщо для цього доведеться пожертвувати іншими регіонами.

"Санкції вже завдали удару: резервів немає, інфраструктура деградує, плану виходу немає. А Путін бʼє по Україні та гарантує населенню свою холодну і темну зиму, потім терпіти нікому не буде", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що через постійні атаки Росії на українську енергосистему Москва сама ризикує залишитися без світла. Експерти наголошують: такий розвиток подій цілком реальний, адже вразливість та технічні проблеми енергомережі російської столиці це підтверджують.

