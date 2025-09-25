Російські чиновники мають припинити війну або знайти бомбосховища, — Зеленський (відео)

Президент України в інтерв'ю попередив, що якщо Росія не припинить війну в Україні, то чиновники, які працюють у Кремлі, мають переконатися, що знають, де знаходиться найближче бомбосховище.

Зеленський заявив, що президент Трамп відкрито підтримує його в завдаванні ударів по російських об'єктах, таких як об'єкти енергетичної інфраструктури та збройові заводи. Він також додав, що якщо Україна отримає від США додаткову далекобійну зброю, "ми її використаємо". І не виключив удари по "центрах ухвалення рішень" на кшталт Кремля, пише Axios.

Зеленський попередив, що в Кремлі потрібно шукати бомбосховища

Зеленський розповів журналісту Бараку Равіду, що на зустрічі з президентом США в ООН він звернувся до Дональда Трампа з одним конкретним проханням — про нову систему озброєння, яка, за його словами, змусить президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Зеленський заявив, що назве систему, щойно камери вимкнуться, додавши, що Трамп сказав йому: "Ми будемо над цим працювати".

Інтерв'ю Володимир Зеленський дав перед від'їздом в Україну, зустрівшись із представниками Axios на Мангеттені після сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Президент окремо наголосив, що Україна не бомбитиме мирних жителів, бо "ми не терористи". Але він дав зрозуміти, що центри російської влади, такі як Кремль, цілком можуть бути предметом обговорення.

"Вони повинні знати, де розташовані бомбосховища, — сказав Зеленський про кремлівських чиновників. — Їм це необхідно. Якщо вони не зупинять війну, їм це в будь-якому разі знадобиться".

"Вони повинні знати, що ми, Україна, кожен день будемо відповідати. Якщо вони нападуть на нас, ми їм дамо відсіч", — сказав Зеленський, повідомивши, що під час їхньої зустрічі напередодні Трамп порушив питання про те, що Україна має відповідати на російські удари за методом "око за око".

"Якщо вони нападуть на нашу енергетику, президент Трамп підтримує ідею про те, що ми можемо відповісти тим самим", — заявив Зеленський.

Трамп сказав те саме про заводи з виробництва безпілотників або ракетні об'єкти, хоча вони добре захищені, зазначив Зеленський.

Він повідомив, що в України вже є безпілотники, які можуть завдавати ударів по території Росії, але він також сказав, що є додаткова система зброї, яка, на його думку, прискорить закінчення війни.

"Президент Трамп знає, я йому вчора сказав, що нам потрібно одне. Нам це потрібно, але це не означає, що ми будемо цим користуватися. Тому що, якщо ми цим скористаємося, я думаю, це створить додатковий тиск на Путіна, змусивши його сісти за стіл переговорів", — сказав Зеленський.

Поки Axios опублікував тільки епізоди з інтерв'ю Володимира Зеленського, повідомивши, що повна версія вийде в п'ятницю, 26 вересня.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про реальні шанси України на повну перемогу у війні з Росією. У своєму зверненні він закликав Київ до активних дій і пообіцяв продовження американських поставок озброєнь через НАТО.

Як повідомляв Фокус, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку 23 вересня. Президенти перед пресою обговорили, зокрема, завершення війни в Україні, обмін полоненими та антиросійські санкції, а також вторгнення дронів і літаків РФ у країни НАТО.