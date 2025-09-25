Российские чиновники должны прекратить войну или найти бомбоубежища, — Зеленский (видео)

Президент Украины в интервью предупредил, что если Россия не прекратит войну в Украине, то чиновники, работающие в Кремле, должны убедиться, что знают, где находится ближайшее бомбоубежище.

Зеленский заявил, что президент Трамп открыто поддерживает его в нанесении ударов по российским объектам, таким как объекты энергетической инфраструктуры и оружейные заводы. Он также добавил, что если Украина получит от США дополнительное дальнобойное оружие, "мы его используем". И не исключил удары по "центрам принятия решений" вроде Кремля, пишет Axios.

Зеленский рассказал журналисту Бараку Равиду, что на встрече с президентом США в ООН он обратился к Дональду Трампу с одной конкретной просьбой — о новой системе вооружения, которая, по его словам, заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Зеленский заявил, что назовет систему, как только камеры выключатся, добавив, что Трамп сказал ему: "Мы будем над этим работать".

Интервью Владимир Зеленский дал перед отъездом в Украину, встретившись с представителями Axios на Манхэттене после сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент отдельно отметил, что Украина не будет бомбить мирных жителей, потому что "мы не террористы". Но он дал понять, что центры российской власти, такие как Кремль, вполне могут быть предметом обсуждения.

"Они должны знать, где находятся бомбоубежища, — сказал Зеленский о кремлевских чиновниках. - Им это необходимо. Если они не остановят войну, им это в любом случае понадобится".

"Они должны знать, что мы, Украина, каждый день будем отвечать. Если они нападут на нас, мы им дадим отпор", — сказал Зеленский, сообщив, что во время их встречи накануне Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары по методу "око за око".

"Если они нападут на нашу энергетику, президент Трамп поддерживает идею о том, что мы можем ответить тем же", — заявил Зеленский.

Трамп сказал то же самое о заводах по производству беспилотников или ракетных объектах, хотя они хорошо защищены, отметил Зеленский.

Он сообщил, что у Украины уже есть беспилотники, которые могут наносить удары по территории России, но он также сказал, что есть дополнительная система оружия, которая, по его мнению, ускорит окончание войны.

"Президент Трамп знает, я ему вчера сказал, что нам нужно одно. Нам это нужно, но это не значит, что мы будем этим пользоваться. Потому что, если мы этим воспользуемся, я думаю, это создаст дополнительное давление на Путина, заставив его сесть за стол переговоров", — сказал Зеленский.

Пока Axios опубликовал только эпизоды из интервью Владимира Зеленского, сообщив, что полная версия выйдет в пятницу, 26 сентября.

Напомним, Дональд Трамп заявил о реальных шансах Украины на полную победу в войне с Россией. В своем обращении он призвал Киев к активным действиям и пообещал продолжение американских поставок вооружений через НАТО.

Как сообщал Фокус, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке 23 сентября. Президенты перед прессой обсудили в частности завершение войны в Украине, обмен пленными и антироссийские санкции, а также вторжение дронов и самолетов РФ в страны НАТО.