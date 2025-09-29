Столица РФ может оказаться без света: специалисты подтвердили техническую возможность отключений

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в ответ на систематические удары России по украинской энергетике столица РФ также может оказаться под угрозой масштабных отключений электроснабжения. Специалисты оценивают такой сценарий как технически осуществимый, ведь история и слабые места московской энергосети это подтверждают.

По информации издания "Телеграф", заявление Зеленского прозвучало на фоне регулярных атак России на украинскую инфраструктуру, которые продолжаются с осени 2022 года, а также в контексте обсуждений в мире по применению дальнобойного оружия по стратегическим объектам противника. Издание напоминает, что один из самых серьезных энергетических коллапсов в Москве произошел 25 мая 2005 года: выход из строя трансформаторов на подстанции №510 "Чагино" спровоцировал каскадную аварию, которая оставила без света миллионы жителей столицы и близлежащих областей.

Тогда остановились поезда метро и эскалаторы, больницы работали в ограниченном режиме, мобильная связь и интернет частично перестали функционировать. Восстановить поставки энергии удалось лишь спустя более суток. Убытки оценивались от 35 миллионов до более 280 миллионов долларов, а причинами стали устаревшее оборудование, отсутствие резервов и слабая координация между энергокомпаниями.

Сегодня столичный энергорегион формально обеспечивает свои потребности собственными мощностями: около 80% энергии поступает от крупных тепловых электростанций (ТЭЦ-22, Каширская ГРЭС, Шатурская ТЭС), остальное — от атомных блоков Калининской, Смоленской, Курской и Воронежской АЭС. Однако для доставки электроэнергии к потребителям нужна разветвленная сеть линий, трансформаторов и подстанций, среди которых ключевое значение имеет Московское энергетическое кольцо с десятью подстанциями 500 кВ, среди которых "Чагино", "Пахра", "Ногинск", "Очаково" и другие. Выход из строя даже одного такого узла может запустить каскад перебоев по всему городу.

Украинский эксперт по энергетике Михаил Гончар объясняет: "Настоящий блэкаут — это не просто выключенный свет. Это полный коллапс энергосистемы на длительное время, когда она теряет способность функционировать. Москва формально не энергодефицитная, но столичный регион как целое имеет слабые места из-за зависимости между городом и прилегающими районами и недостаточной интеграции различных сегментов единой системы России".

Особую сложность добавляет защита столицы: многослойная система ПВО включает комплексы С-400/С-500, "Панцири", "Тор" и локальные средства обнаружения беспилотников. Авиационный аналитик Константин Криволап объясняет, что для успешного удара сначала надо "ослепить" или перегрузить эти системы, а затем нанести массированное поражение дроновыми атаками, создавая "дыры" в обороне, как это уже происходило на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Украинские технологии для таких операций постоянно развиваются. По словам авиаэксперта Валерия Романенко, в наличии есть беспилотники с дальностью более 1 100 км (FP-1), а также дроны "Фламинго", "Лютый", "Бобер", которые могут поражать критические объекты энергосети. В то же время для достижения реального эффекта нужна комплексная, хорошо скоординированная операция с большим количеством дронов и параллельным нейтрализацией радаров и ПВО противника.

Как пишет издание, исторический опыт показывает, что даже сложная и большая энергосистема уязвима, если дает сбой ключевой элемент. Именно поэтому эксперты считают, что масштабный блэкаут Москвы — технически возможен, но для его реализации необходима серьезная подготовка, синхронное действие и точное поражение критических узлов инфраструктуры.

Напомним, что во время интервью на шоу "The Axios Show" Зеленский предупредил российских чиновников: если война против Украины не прекратится, им следует знать, где расположено ближайшее бомбоубежище.

В ответ на заявление президента Украины заместитель СНБО России Дмитрий Медведев заявил, что Кремль может применить оружие, против которого бомбоубежище не спасет.