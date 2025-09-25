"Бомбоубежище не спасет": Медведев угрожает ядерным оружием Зеленскому и США

Бывший президент, а ныне заместитель СНБО России Дмитрий Медведев заявил, что Кремль может применить оружие, против которого бомбоубежище не спасет. Его комментарий стал реакцией на слова президента Украины о возможных ударах по энергетическим объектам РФ.

По сообщениям российских СМИ, на своем канале в Max Медведев прокомментировал интервью Владимира Зеленского американскому изданию Axios. В нем украинский президент отмечал, что Кремль должен знать местонахождение бомбоубежищ, чтобы защититься от ударов украинской армии, оснащенной дальнобойным американским оружием.

Медведев ответил, что такие заявления являются необоснованными, подчеркнув, что Россия обладает вооружением, которое делает безопасными бомбоубежища бессмысленными, и подчеркнул, что США также должны это учитывать.

"Россия может применить такое оружие, против которого бомбоубежище не спасет. И американцам об этом тоже стоит помнить", — говорится в заметке российского политика.

Зеленский об ударах по РФ и новой системе вооружения: что известно

Напомним, что в интервью Axios президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что кремлевские чиновники должны знать расположение бомбоубежищ, потому что в случае продолжения войны они понадобятся.

Он заявил, что президент США Дональд Трамп поддерживает удары по российским энергетическим и военным объектам и рассматривает возможность предоставления Киеву нового дальнобойного оружия. Зеленский добавил, что удары могут затронуть центры принятия решений, такие как Кремль, но мирные жители не пострадают.

По его словам, система вооружения, о которой он попросил Трампа, может заставить Путина сесть за стол переговоров, а Украина готова отвечать на атаки России по принципу "око за око". Полная версия интервью выйдет 26 сентября.

Стоит заметить, что недавно Дмитрий Медведев предупредил НАТО о возможном военном конфликте, если альянс введет "бесполетную зону" над Украиной, а также пригрозил странам, которые будут предоставлять "кредиты Украине под российские активы", преследованиями.

Также Фокус писал, Медведев на своей странице в X намекнул на угрозу Дональду Трампу и ядерной безопасности. Он заявил, что США недостаточно соблюдают договоры и должны прекратить усиливать санкции и пошлины против России, иначе "риск прямого конфликта остается высоким".