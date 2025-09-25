"Бомбосховище не врятує": Медведєв погрожує ядерною зброєю Зеленському та США

Колишній президент, а нині заступник РНБО Росії Дмитро Медведєв заявив, що Кремль може застосувати зброю, проти якої бомбосховище не врятує. Його коментар став реакцією на слова президента України про можливі удари по енергетичних об’єктах РФ.

За повідомленнями російських ЗМІ, на своєму каналі в Max Медведєв прокоментував інтерв’ю Володимира Зеленського американському виданню Axios. У ньому український президент зазначав, що Кремль повинен знати місцеперебування бомбосховищ, аби захиститися від ударів української армії, оснащеної далекобійною американською зброєю.

Медведєв відповів, що такі заяви є необґрунтованими, наголосивши, що Росія володіє озброєнням, яке робить безпечними бомбосховища безглуздими, і підкреслив, що США також мають це враховувати.

"Росія може застосувати таку зброю, проти якої бомбосховище не врятує. І американцям про це теж варто пам’ятати", — йдеться в дописі російського політика.

Зеленський про удари по РФ та нову систему озброєння: що відомо

Нагадаємо, що в інтерв’ю Axios президент України Володимир Зеленський попередив, що кремлівські чиновники повинні знати розташування бомбосховищ, бо у разі продовження війни вони знадобляться.

Він заявив, що президент США Дональд Трамп підтримує удари по російських енергетичних та військових об’єктах і розглядає можливість надання Києву нової далекобійної зброї. Зеленський додав, що удари можуть торкнутися центрів ухвалення рішень, таких як Кремль, але мирні мешканці не постраждають.

За його словами, система озброєння, про яку він попросив Трампа, може змусити Путіна сісти за стіл переговорів, а Україна готова відповідати на атаки Росії за принципом "око за око". Повна версія інтерв’ю вийде 26 вересня.

Варто зауважити, що нещодавно Дмитро Медведєв попередив НАТО про можливий військовий конфлікт, якщо альянс запровадить "безпольотну зону" над Україною, а також пригрозив країнам, які надаватимуть "кредити Україні під російські активи", переслідуваннями.

Також Фокус писав, Медведєв на своїй сторінці в X натякнув на загрозу Дональду Трампу та ядерній безпеці. Він заявив, що США недостатньо дотримуються договорів і мають припинити посилювати санкції та мита проти Росії, інакше "ризик прямого конфлікту залишається високим".