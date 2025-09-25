Кремль використовує "ядерку", щоб залякати Дональда Трампа, — ISW

Росія, використовуючи ядерні погрози на адресу Дональда Трампа, намагається вплинути на Білий дім і зупинити його зусилля щодо завершення війни в Україні.

Заступник голови Ради безпеки Росії і третій президент РФ Дмитро Медведєв 23 вересня використовував свій англомовний акаунт X (раніше Twitter), щоб повторити нещодавню заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що Росія готова й надалі дотримуватися обмежень ядерних озброєнь, передбачених Новим договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III), упродовж одного року після закінчення його терміну дії 5 лютого 2026 року.

Дмитро Медведєв погрожує ядерною зброєю

Але в ISW зазначають, що Медведєв у пості завуальовано погрожує Дональду Трампу і ядерній безпеці. Третій президент РФ заявив, що прихильності США до букви договору "недостатньо", і що Сполучені Штати "повинні відмовитися від ослаблення Росії санкціями і митами", інакше "ризик прямого конфлікту залишається високим".

Завуальовані ядерні погрози Медведєва безпосередньо пов'язують згоду США припинити всі економічні заходи, спрямовані проти Росії, — головний інструмент, який адміністрація Трампа використовує, щоб переконати Путіна сісти за стіл переговорів про припинення війни в Україні, — зі збереженням Росією СНО-III або її готовністю погодитися на будь-які майбутні договори про контроль над озброєннями.

Погрози Медведєва є частиною масштабніших зусиль Кремля щодо затягування мирних переговорів, використання погроз для досягнення бажаних Росією вимог в Україні, отримання вигідних для Росії поступок і утримання США від підтримки України.

Варто зазначити, що англомовний пост Медведєва з'явився 23 вересня. А вже 24 вересня він опублікував пост у своєму Telegram-каналі, де заявив, що президент США "потрапив в альтернативну реальність" і керує державою через соцмережі. Про ядерну зброю заступник голови Радбезу РФ не згадував, повністю присвятивши свій опус американському президенту.

Пост Медведєва про Дональда Трампа

"Після зустрічі з київським і паризьким клоунами він опублікував яскравий пост. Там і остаточна перемога Києва, і повернення до колишніх кордонів, і провальна військова економіка Росії, і черги за бензином, і "паперовий тигр", — написав Медведєв, додавши, що Трамп "повернеться" і зробить щось ще дуже важливе, що "дасть змогу претендувати на Нобелівську премію".

Дмитро Медведєв відреагував на результати зустрічі Трампа і президента України. Після зустрічі з Володимиром Зеленським в ООН Дональд Трамп заявив, про реальні шанси України на повну перемогу у війні з Росією.

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв уже погрожував передати ядерну зброю Ірану, але після суворої відповіді Дональда Трампа відмовився від своїх слів.