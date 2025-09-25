Кремль использует "ядерку", чтобы запугать Дональда Трампа, — ISW

Россия, используя ядерные угрозы в адрес Дональда Трампа, пытается повлиять на Белый дом и остановить его усилия по завершению войны в Украине.

Заместитель председателя Совета безопасности России и третий президент РФ Дмитрий Медведев 23 сентября использовал свой англоязычный аккаунт X (ранее Twitter), чтобы повторить недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия готова продолжать придерживаться ограничений ядерных вооружений, предусмотренных Новым договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), в течение одного года после истечения его срока действия 5 февраля 2026 года.

Дмитрий Медведев грозит ядерным оружием Фото: Скриншот

Но в ISW отмечают, что Медведев в посте завуалировано угрожает Дональду Трампу и ядерной безопасности. Третий президент РФ заявил, что приверженности США букве договора "недостаточно", и что Соединенные Штаты "должны отказаться от ослабления России санкциями и пошлинами", иначе "риск прямого конфликта остается высоким".

Завуалированные ядерные угрозы Медведева напрямую связывают согласие США прекратить все экономические меры, направленные против России, — главный инструмент, который администрация Трампа использует, чтобы убедить Путина сесть за стол переговоров о прекращении войны в Украине, — с сохранением Россией СНВ-III или ее готовностью согласиться на любые будущие договоры о контроле над вооружениями.

Угрозы Медведева являются частью более масштабных усилий Кремля по затягиванию мирных переговоров, использованию угроз для достижения желаемых Россией требований в Украине, получения выгодных для России уступок и удержания США от поддержки Украины.

Стоит отметить, что англоязычный пост Медведева появился 23 сентября. А уже 24 сентября он опубликовал пост в своем Telegram-канале, где заявил, что президент США "попал в альтернативную реальность" и управляет государством через соцсети. Про ядерное оружие замглавы Совбеза РФ не упоминал, полностью посвятив свой опус американскому президенту.

Пост Медведева про Дональда Трампа Фото: Скриншот

"После встречи с киевским и парижским клоунами он опубликовал яркий пост. Там и окончательная победа Киева, и возврат к прежним границам, и провальная военная экономика России, и очереди за бензином, и "бумажный тигр", - написал Медведев, добавив, что Трамп "вернется" и сделает что-то еще очень важное, что "позволит претендовать на Нобелевскую премию".

Дмитрий Медведев отреагировал на результаты встречи Трампа и президента Украины. После встречи с Владимиром Зеленским в ООН Дональд Трамп заявил, о реальных шансах Украины на полную победу в войне с Россией.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев уже грозил передать ядерное оружие Ирану, но после суровой отповеди Дональда Трампа отказался от своих слов.