Медведев отказался от ядерных угроз после предупреждения Трампа

Бывший президент РФ спешно заверил лидера Белого дома, что Россия не будет передавать Ирану, с которым ее связывает договор о сотрудничестве, ранее анонсированный "ядерный боекомплект". Отдельно чиновник упомянул договор с США, действие которого приостановил Путин.

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Третий президент России заявил, что некие "другие страны" могут передать Ирану ядерное оружие. Но при этом не упомянул какие. И снова повторил, что бомбардировка США ядерных объектов Ирана не достигла целей. Об этом он написал в англоязычной версии Х.

"Что касается обеспокоенности президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану. Однако Россия не собирается передавать ядерное оружие Ирану, потому что, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", — написал Медведев.

Пост Дмитрия Медведева Фото: Скриншот

Он сообщил, что знает, к чему это может привести, так как сам курировал российские ядерные силы, когда был президентом России.

"Но другие страны могут пойти на это — именно об этом и шла речь", — заявил Медведев, сообщив, что не стоит мериться "количеством ядерных боеголовок".

Также он упомянул договор СНВ-III, сказав, что когда-то подписал его с американским президентом (это был Барак Обама) и который все еще пока действует.

"Вопрос в том, что будет дальше?" – резюмировал Медведев.

Неизвестно, на кого он намекал, говоря "другие страны". Сейчас в "Ядерный клуб" входят всего девять держав: США, Россия, Индия, Пакистан, Китай, Франция, Великобритания, Израиль (не подтверждено) и КНДР.

Договор СНВ-III не действует – его приостановил Путин

Стоит отметить, что СНВ-III, или "Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" предусматривал взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Барак Обама и Дмитрий Медведев подписывают СНВ-III Фото: РИА Новости

Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года, сменив договор СНВ-I, истекший в декабре 2009 года, и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 2002 года. Договор был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон на 5 лет.

После полномасштабного вторжения в Украину, в августе 2022 года Россия отказала США в инспекции своих ядерных объектов. 31 января 2023 года Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении СНВ- III.

21 февраля 2023 года президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о приостановке участия России в договоре СНВ-III. А потом и подписал соответствующий закон.

Напомним, перепалка между Дмитрием Медведевым и Дональдом Трампом началась после того, как третий президент РФ опубликовал пост про бомбардировку ядерных объектов Ирана.

Тем временем Иран ответил, атаковав военные базы США в Катаре и Ираке.