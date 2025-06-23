Бросался словом на "букву Я": Трамп заявил, что бывший президент РФ Медведев много себе позволяет

Президент США отреагировал на пост третьего президента РФ от 22 июня, который заявил, что удар американской бункерной бомбой по ядерному объекту Фордо в Иране не нанес ущерба критической инфраструктуре, а ряд стран якобы готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.

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Кроме этого замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал президента США Дональда, заявив, что он, пришедший как "президент-миротворец", начал новую войну для США. А теперь якобы абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США.

Пост Дмитрия Медведева Фото: Дмитрий Медведев / Telegram

"С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!" – резюмировал Медведев.

Пост был написан только в Telegram-канале Медведева и только на русском. Так что после того, как Дональд Трамп ознакомился с переводом, он разразился гневным постом в своей соцсети Truth Social, заявив, что Дмитрий Медведев "небрежно бросался "словом на букву Я".

"Слышал ли я, как бывший президент Медведев, из России, небрежно бросался "словом на букву Я" (ядерный!) и говорил, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал или это просто плод моего воображения? Если он это сказал, и если подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать немедленно! К "слову на букву Я" нельзя относиться так небрежно", - сообщил Трамп и тут же отвесил комплимент преемнику Медведева Владимиру Путину, заявив, что именно поэтому Путин – "Босс".

Дональд Трамп прокомментировал заявления Дмитрия Медведева Фото: Дональд Трамп/Truth Social

Также Трамп поблагодарил командира и экипаж подводной лодки, которые запустили 30 ракет Tomahawk по ядерному объекту в Иране. И назвал американское оружие "самым лучшим, сильным и на 20 лет опережающее остальных".

По словам официальных лиц США, в атаке США на ядерные объекты Ирана участвовало более 125 самолетов . Бомбардировщики-невидимки B-2 сбросили более дюжины массивных "бункерных" бомб на иранские объекты в Фордо и Натанзе, в то время как ракеты "Томагавк" поразили объект в городе Исфахан.

Насколько результативным был американский удар по Фордо – неизвестно. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт повторила заявление президента Дональда Трампа о том, что ядерные объекты Ирана "полностью и окончательно уничтожены".

Ливитт заявил, что президент США не отдал бы приказ о нанесении ударов, не будучи уверенным в том, какой будет результат.

Между тем глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не смог подтвердить местонахождение иранского запаса ядерного материала, близкого к оружейному , и призвал разрешить инспекторам безопасно вернуться в страну "для оценки ситуации".

А глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил вчера, что, поскольку оценка последствий ударов все еще продолжается, "слишком рано" комментировать, сохраняет ли Иран еще какой-либо ядерный потенциал.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением об осуждении ракетно-бомбовых ударов США по ядерным объектам Ирана, которые называет "безответственным решением". Также МИД России выражает "особую тревогу", что к обстрелам Тегерана причастна "страна, которая является постоянным членом Совбеза ООН".

А парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива после бомбардировок США. Ранее официальный Тегеран уже неоднократно угрожал закрыть пролив, через который проходит около 20% глобального экспорта нефти и газа