"Нарушение устава ООН": МИД РФ осудило удары США по ядерным объектам Ирана (фото)

РФ осуждает ракето-бомбовые удары США по Ирану и называет их "нарушением устава ООН", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В то же время МИД РФ также заявляет, что действия США вызывают "особую тревогу".

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Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением об осуждении ракетно-бомбовых ударов США по ядерным объектам Ирана, которые называет "безответственным решением". Также МИД России выражает "особую тревогу", что к обстрелам Тегерана причастна "страна, которая является постоянным членом Совбеза ООН", говорится в заявлении ведомства

В своем заявлении россияне "решительным образом осуждают" удары США и расценивают такие действия американцев как "безответственное решение".

Заявление МИД РФ по поводу ударов США по объектам в Иране (скриншот из MID_Russia/Telegram) Заявление МИД РФ по поводу ударов США по объектам в Иране (скриншот из MID_Russia/Telegram)

"Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особое беспокойство, что удары осуществила страна, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН", — говорится в заявлении российского МИДа.

В своем заявлении на удары США по ядерным объектам Ирана, в МИД РФ считают, что Совбез ООН "должен отреагировать", а потому надо "коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля". Там призывают "прекратить агрессию" и говорят о "возвращении ситуации в политико-дипломатическое русло".

Реакция в Украине на заявление МИД РФ

Впоследствии на воззвание российских дипломатов отреагировал руководитель ЦПД при СНБО Украины Андрей Коваленко. В своем посте он отметил, что РФ вспомнила в своем заявлении "о международном праве об обстрелах США территории "суверенного Ирана".

"Во-первых, смешно, что это единственное, чем способна россия помочь Ирану. Во-вторых, Россия все это начала первая в отношении Украины. И, конечно же, Россия понимает, что у них никаких гарантий от "Томагавка" больше нет. А там как уж повезет", — констатировал господин Коваленко.

Ранее сообщалось, что США с самолетов разбомбили ядерные объекты Ирана. Военно-воздушные силы США атаковали ядерную и военную инфраструктуру Ирана, в частности самый защищенный объект в Фордо.

Впоследствии стали известны подробности ракетно-бомбового удара США по Ирану. Основными целями были три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан, а Трамп отметил об уничтожении этих упомянутых объектов.