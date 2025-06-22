США ударили по ядерным объектам Ирана: все, что известно на данный момент (фото, видео)

Ночью 22 июня Соединенные Штаты атаковали три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп отметил, что ключевые объекты по обогащению урана уничтожены.

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Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме сказал, что целью США было уничтожить иранские объекты по обогащению урана и прекратить ядерную угрозу, которая "исходит от государства-спонсора терроризма номер один в мире".

"Сегодня вечером (по времени восточного побережья США, — ред.) я могу сообщить миру, что удары были поразительным военным успехом", — заявил Трамп.

Дональд Трамп также предупредил, что США могут нанести новые атаки на Иран.

"Иран должен сейчас заключить мир. Если они этого не сделают, будущие атаки будут гораздо более масштабными и их будет гораздо легче осуществить. Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия, гораздо более серьезная, чем мы наблюдали за последние восемь дней", — сказал американский президент.

В то же время МАГАТЭ сообщило, что на данный момент не было зафиксировано повышение уровня радиации за пределами объектов в Иране.

Спутниковые снимки 19 июня зафиксировали большое движение грузовиков в районе ядерного объекта в Фордо. Около 16 грузовиков стояло у въезда. Ранее Иран опроверг уничтожение базы, утверждая, что большая часть урана была вывезена из Фордо.

В воскресенье, 22 июня, советник спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа — Махди Мохаммади — заявил, что Иран ожидал атаку США на объект Фордо. Он также добавил, что объект "не понес необратимого ущерба".

"Объект уже давно эвакуирован и не получил необратимого ущерба в результате атаки", — заявил он.

В частности, Белый дом опубликовал фотографии, на которых команда Дональда Трампа в ситуативной комнате, вероятно, наблюдала за атакой по Ирану.

Трамп с командой в ситуативной комнате 22 июня Фото: Білий дім

Дональд Трамп в ситуативной комнате 22 июня Фото: Білий дім

США ожидает ответную атаку от Ирана

По словам двух представителей оборонного ведомства и высокопоставленного чиновника Белого дома, администрация Трампа готовится к возможному возмездию со стороны Ирана в течение следующих 48 часов. Пока непонятно, возмездие будет направлено на зарубежные или внутренние объекты, или на те и другие.

Два чиновника, знакомые с военным планированием, заявляли в начале недели, что Иран уже имеет планы, которые позволят атаковать американские базы и объекты на Ближнем Востоке, если возникнет такая необходимость. В то же время тогда они предостерегали, что нет никаких признаков неизбежного развертывания этих планов.

Реакция Ирана на атаку США

В Иране заявили, что Соединенные Штаты, которые являются постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, совершили грубое нарушение Устава ООН и международного права, атаковав мирные ядерные объекты Ирана.

"События, произошедшие сегодня утром, являются возмутительными и будут иметь долговременные последствия. Каждый член ООН должен быть обеспокоен этим чрезвычайно опасным, беззаконным и преступным поведением. В соответствии с Уставом ООН и его положениями, позволяющими законный ответ в целях самообороны, Иран оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа", — написал министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в сети Х.

Ирак об атаке США на Иран

Ирак заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана угрожают стабильности на Ближнем Востоке.

"Эта военная эскалация представляет серьезную угрозу миру и безопасности на Ближнем Востоке и создает серьезные риски для региональной стабильности", — заявил представитель правительства Ирака Басим Алавади.

Он подчеркнул, что продолжение атак приведет к "опасной эскалации с последствиями, которые выходят за пределы любого отдельного государства, угрожая безопасности всего региона и мира", и призвал к немедленной деэскалации, потому что "войны оставляют после себя только разрушения".

Йемен готов вступить в войну

После атаки США по ядерным объектам Ирана Йемен заявил, что вступит в войну на Ближнем Востоке.

"Йемен официально вступит в войну, держите свои корабли подальше от наших территориальных вод", — говорится в сообщении.

Напомним, военно-воздушные силы США 22 июня атаковали ядерную и военную инфраструктуру Ирана, в частности самый защищенный объект в Фордо. По этим объектам в Иране несколько дней подряд наносил удары Израиль.

Фокус также писал, что 21 июня журналисты Axios сообщили, что США планировали тайную встречу с представителями Ирана, но не "дозвонились" в бункер к аятолле.