США планировали тайную встречу с представителями Ирана, но не "дозвонились" в бункер к аятолле

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тайно пытались организовать встречу между высокопоставленными чиновниками США и Ирана в Стамбуле на этой неделе на фоне эскалации войны Израиля с Ираном.

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Их усилия провалились, поскольку верховный лидер Ирана сейчас скрывается из-за опасений убийства и не вышел на связь, сообщают трое американских чиновников и источник, непосредственно знакомый с этим вопросом, пишет Axios.

Этот факт показывает, насколько Трамп был заинтересован в прямой встрече с иранцами, чтобы заключить ядерную сделку и избежать военного вмешательства США.

Однако после срыва этого плана Трамп и высокопоставленные чиновники Белого дома стали более убежденными в том, что США придется вступить в войну, чтобы ликвидировать иранскую ядерную программу.

По информации издания, Трамп получил телефонный звонок от Эрдогана в понедельник во время встречи с лидерами G7 в Канаде.

Трое американских чиновников и источник, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщает, что президент Турции предложил провести на следующий день в Стамбуле встречу между американскими и иранскими чиновниками для обсуждения дипломатического решения войны.

По словам источников, Трамп согласился и сказал Эрдогану, что готов направить вице-президента Вэнса и посланника Белого дома Стива Уиткоффа, и даже сам готов поехать в Турцию на встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, если это необходимо для достижения соглашения.

Чиновник Белого дома заявил, что за несколько часов до звонка Эрдогана Трамп получил "сигналы" от иранцев через другие каналы связи о том, что они хотели встретиться.

Хотя личное участие Трампа и обсуждалось, однако более серьезным планом было отправить Венса и Уиткоффа.

По словам источников, Эрдоган и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан затем передали это предложение Пезешкиану и министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи.

Как сообщили двое американских чиновников, Пезешкян и Арагчи пытались связаться с Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, чтобы получить его одобрение. Но с Хаменеи, который скрывался из-за страха быть убитым Израилем, связаться не удалось.

Через несколько часов иранская сторона сообщила туркам, что они не смогли получить одобрение Хаменеи. После этого Турция сообщила США об отмене встречи.

После этого Трамп опубликовал в Truth Social публичное обращение к Хаменеи.

"Иран должен был подписать "соглашение", которое я им сказал подписать. Какой стыд и пустая трата человеческой жизни. Проще говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!" — написал Трамп.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что срыв переговоров не был единственной причиной публикации сообщения, и подчеркнул, что "прямой связи нет". И добавил, что призыв Трампа к эвакуации гражданского населения из Тегерана отражает его желание защитить жизни иранцев.

В последние дни иранцы публично и частным образом заявляли, что не будут вести прямых переговоров с США, если Израиль не прекратит свои атаки.

Напомним, США направили группу стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit на ключевую военную базу в Индийском океане. B-2 Spirit выпускает 13-тонные противобункерные бомбы.

Ранее мы писали, что аятолла Али Хаменеи выбрал трех высокопоставленных священнослужителей, которые заменят его, если он будет убит.