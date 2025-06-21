Удар по Ирану близко: стелс-бомбардировщики B-2 Spirit летят на базу США в Тихом океане (фото)

Штаты направили группу стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit на ключевую военную базу в Индийском океане. B-2 Spirit выпускает 13-тонные противобункерные бомбы.

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Бомбардировщики B-2 Spirit вылетели с авиабазы Уайтмен в штате Миссури, их сопровождают восемь самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker. Об этом сообщило издание UK Defence Journal.

Две группы по четыре заправщика уже соединялись с бомбардировщиками над Канзасом. США перебрасывают самолеты на фоне войны Израиля с Ираном.

B-2 Spirit считается одним из самых дорогих и технологичных самолетов

За последние недели на Ближний Восток отправлены десятки американских самолетов, включая истребители, топливозаправщики и разведчики. Суперавианосцы американских ВМС тоже участвуют в операции.

Стелс-самолеты B-2 Spirit "выносят" цели под землей

B-2 Spirit считается одним из самых дорогих и технологичных самолетов Военно-воздушных сил США. Он несет обычные и ядерные боеприпасы, в том числе 13-тонные противобункерные бомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP), уничтожающие объекты под землей.

Бомбардировщик может нести два таких боеприпаса одновременно, что позволяет ему поражать укрепленные сооружения за один вылет.

B-2 Spirit — единственный американский самолет, специально разработанный для атак по масштабным подземным сооружениям. У Израиля нет таких средств поражения.

Возможными целями, как пишет UK Defence Journal, может стать завод по обогащению урана в Фордо к югу от Тегерана. Данный объект считается ключевым элементом иранской ядерной программы.

Президент России Владимир Путин объяснял, почему РФ не защищает Иран. В Израиле живут почти 2 миллиона русскоязычных людей, поэтому им нужно обеспечить безопасность.

Иран при обстреле Израиля использовал баллистическую ракету с кассетной боевой частью. Вероятно, это была ракета средней дальности "Хорремшехр-4" ("Хейбар").