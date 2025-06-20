В Израиле сегодня живет около 2 миллионов русскоязычных. Москва якобы учитывает этот фактор и не проводит боевые операции.

Related video

Москва поддерживает борьбу Тегерана за его законные интересы на Ближнем Востоке, но в Израиле проживает почти 2 миллиона русскоязычных людей. В их число входят выходцы из бывшего СССР и самой России, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме.

Продвигающие нарративы о ненадежности России как союзника Ирана, по мнению Путина, являются провокаторами.

"Они провоцируют ситуацию. Но это им не поможет", — отметил президент РФ.

Путин считает каждый военный конфликт в мире уникальным и в случае Израиля нужно учитывать проживание русскоговорящих людей.

Кроме этого, он привел в пример поддержку мирной атомной энергии и строительство АЭС в Бушере. Москва также заключила контракт на строительство еще двух реакторов и не эвакуировала оттуда персонал, несмотря на текущую ситуацию.

"Кто говорит, что мы должны были сделать больше. Что больше? Начать какие-то боевые операции? У нас и так идут боевые операции с теми, кого мы считаем противниками идей, которые мы защищаем. С теми, кто создает угрозы для Российской Федерации", — заключил глава государства.

Напомним, у президента США Дональда Трампа не исключают возможность нанесения ядерного удара по подземному объекту в Фордо. Противобункерные бомбы могут не справиться с задачей.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Россия пытается спасти ядерную программу Ирана и содействует терроризму.