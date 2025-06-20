США не исключают ядерный удар по Ирану: цель — объект в Фордо (фото)

Администрация президента США Дональда Трампа не исключает применения тактического ядерного оружия для удара по подземному иранскому ядерному объекту в Фордо. Глава Белого дома якобы сомневается, что противобункерные бомбы могут разрушить подземный иранский завод.

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Пентагон по-прежнему полагается на эффективность существующего арсенала противобункерных средств, пишет корреспондент Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на чиновников в Вашингтоне.

Таким образом данная информация противоречит публикации The Guardian, в которой утверждалось, что американские военные считают ядерный удар единственным способом уничтожить объект в Фордо, однако сам Трамп якобы не готов принять это решение.

Издание Axios также сообщало, что у президента США есть сомнения в возможностях GBU-57 MOP — противобункерной бомбы массой 13,6 тонны — пробить бетонную защиту иранского завода, расположенного, по некоторым данным, на глубине около 90 метров. По оценке Агентства по снижению военной угрозы (DTRA), для гарантированного уничтожения подземного объекта потребуется комбинированный удар: сначала обычными боеприпасами для ослабления структуры, а затем — применение тактического ядерного заряда с борта бомбардировщика.

Возможности GBU-57 MOP

Очевидно, вероятность успешного удара США по иранскому ядерному объекту, расположенному глубоко под землей в Фордо, является предметом глубоких споров. Почвой для это стало заявление Трампа, о том, что только у американцев есть вооружение, способное нанести критический ущерб иранскому подземному заводу.

“Мы единственные, у кого есть такая возможность, но это не значит, что я собираюсь это делать. Меня все об этом спрашивали, но я ещё не принял решения”, — заявил он.

Противобункерная авиабомба GBU-57 MOP Фото: Facebook

Вероятно, в данном случае идет речь о корректируемой противобункерной авиационной бомбе GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые являются одним из самых мощных неядерных боеприпасов в арсенале ВВС США.

Разработанная Boeing бомба весом 13,6 тонны была создана специально для разрушения подземных укрепленных объектов. Согласно спецификациям, GBU-57A/B пробивает до 61 метра бетона или скальной породы, после чего взрывается.

Последовательное применение нескольких таких боеприпасов способно углубить пробивание, однако эффективность атаки по объекту вроде Фордо все еще остается под вопросом. Дело в том, что до сих пор MOP никогда не применялись в реальных боевых действиях, хотя их испытывали на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Ядерная бомба B61-13: оружие против укреплений

В качестве альтернативы для ударов по подземному объекту может быть использована новейшая американская ядерная бомба B61-13. Ее мощность достигает 360 килотонн, а улучшенная система управления позволяет нанести высокоточный удар.

Американская ядерная бомба B61 Фото: BBC

Фактически B61-13 одна из самых мощных ядерных гравитационных бомб в арсенале США на данный момент. Она разработана с целью уничтожения подземных укреплений, что достигается, в том числе, и за счет повышенной точности благодаря ракетным двигателям, расположенным в хвостовой части авиабомбы. Таким образом взрывная сила сообщается на более точном участке, где размещена потенциальная цель.

Эксперт по ядерному оружию Федерации американских ученых Ганс Кристенсен отметил, что бомба представляет собой гибрид: термоядерная боеголовка от B61-7 1980–1990-х годов «трансплантирована» в современный корпус и снабжена системой наведения от B61-12.

По расчетам американских экспертов, мощность B61-13 позволяет создавать воронки глубиной до 66 метров и радиусом до 275 метров. Это подчеркивает потенциальную эффективность оружия в борьбе против самых защищённых объектов.

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