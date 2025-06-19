Иран пугает Израиль новейшей баллистической ракетой "Хорремшехр": что о ней известно (видео)

Иран публикует пропагандистские кадры запуска баллистических ракет средней дальности (БРСД) “нового поколения”, которые якобы впоследствии нанесли удар по территории Израиля. Иранские источники сообщили о применении ракеты “Саджил”, однако позже появились кадры запуска новейшей БРСД “Хорремшехр-4”.

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В ходе очередного ракетного удара иранские силы использовали сверхтяжелые двухступенчатые ракеты "Саджил", которые якобы атаковали штаб-квартиру Моссада и авиабазы с истребителями. Об этом 18 июля сообщило пропагандистское агентство Tasnim.

А 19 июня иранское агентство Fars News обнародовало кадры запуска другой, более мощной, БРСД "Хорремшехр-4", принятой на вооружение Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в мае 2023 года.

Между тем место и дата съемки запуска данной ракеты неизвестны. Не исключено, что это всего лишь пропагандистские кадры, которые могут свидетельствовать о том, что Иран намеревается запугать своего противника демонстрацией новейшего образца своего ракетного вооружения.

Ракета "Хорремшехр-4": что о ней известно

Разработка БРСД "Хорремшехр-4" (или "Хейбар") была частью более широкой программы модернизации вооруженных сил КСИР, направленной на повышение мобильности, точности и поражающей способности ракетных комплексов Ирана.

Информации о возможностях ракеты в открытых источниках немного, но по данным иранских военных, новый комплекс создан с максимальным использованием компонентов предыдущей модели "Хорремшехр", при этом получил усовершенствованную систему управления, новое боевое оснащение и возможность маневра боевого блока за пределами атмосферы.

"Хорремшехр-4" сохраняет общую архитектуру линейки: это мобильный комплекс с буксируемой пусковой установкой на трехосном полуприцепе и командным пунктом. За счет применения автомобильных тягачей комплекс должен обладать подвижностью.

Конструкция корпуса предполагает одну или две ступени. При этом боевая часть ракеты получила отдельную двигательную установку, предположительно с возможностью маневра на внеатмосферном участке. Наведение осуществляется с помощью инерциальной навигации, с возможной корректировкой на поздних участках траектории.

Ракета может оснащаться как обычной, так и ядерной боеголовкой. Кроме того, командование КСИР заявило о возможности использования кассетной боевой части — по их утверждению, одна ракета способна поразить до 80 целей. Это делает "Хорремшехр-4" не только стратегическим, но и потенциально тактическим оружием.

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Характеристики ракеты

Длина: 12–13 м

Диаметр: 1,5 м

Стартовая масса: до 20 т (по другим данным — до 30 т)

Боевая нагрузка: до 1 500 кг

Тип двигателя: ЖРД с самовоспламеняющимся топливом в ампулизированных баках

Дальность пуска: до 2 000 км

Скорость боевого блока на спуске: до 8 Махов (9800 км/ч)

Напомним, по оценке Армии обороны Израиля, в течение суток 17 июня, Иран смог выпустить лишь около 20 баллистических ракет, что значительно меньше по сравнению с пиковыми днями, когда было зафиксировано до 370 пусков. Это стало результатом успешных ударов ЦАХАЛ по иранским военным объектам и завоевания полного превосходства в воздухе.