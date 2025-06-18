"Битва началась": Иран заявил об установлении контроля над воздушным пространством Израиля, произошли атаки (видео)

Ночью 18 июня Вооруженные силы Ирана осуществили масштабную атаку по Израилю: волна баллистических ракет была направлена в частности по израильским объектам в Палестине и по столице страны Тель-Авиве. Перед этим верховный лидер Ирана Али Хаменеи сообщил, что "битва началась".

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В Иране заявили о применении первого поколения ракет Fattah и о том, что эта операция знаменует "начало конца мифа об израильской противовоздушной обороне". Первая партия иранских ракет состояла примерно из 30 единиц, сообщило издание Al Mayadeen.

Перед этим верховный лидер Ирана анонсировал начало битвы.

В соцсетях также обнародовали кадры ночных ударов Ирана по Израилю.

Около 03:00 часов в Clash Report процитировали заявление IRGC (Корпус стражей Исламской революции), в котором говорилось о якобы "установлении полного господства" над воздушным пространством Израиля.

"Наши ракеты Fattah прорвали израильскую оборону и установили полное господство над воздушным пространством Израиля", — говорится в сообщении.

Скриншот | заявление об установлении контроля над воздушным пространством

Израиль также ночью 18 июня атаковал объекты в Иране: в сети показали кадры ударов.

По информации Clash Report, под ударом Ходжир, где, вероятно, был атакован комплекс по производству ракет. Кадры, обнародованные в издании, демонстрируют мощный взрыв и возгорание на месте удара.

Скриншот | сообщение об атаке Израиля по Ирану

Информации о последствиях ударов и жертвах на момент публикации не поступало.

Напомним, 18 июня в New York Times сообщили, что Иран подготовился к ударам по американским базам, а войска США на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности.

Также 17 июня Фокус выяснял, как Иран и Израиль стали врагами после дружбы, а также обнародовал шесть сценариев окончания конфликта между государствами.