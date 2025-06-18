Войска США в состоянии повышенной готовности: Иран подготовился к ударам по американским базам, — NYT

Американская разведка выяснила, что Иран готовился к возможным ударам по базам США на Ближнем Востоке, снарядив ракеты и другое военное оборудование. Командующие привели американские войска в состояние повышенной готовности на военных базах по всему региону, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании и Саудовской Аравии, где контингент США составляет около 40 000 военных.

Related video

Иран готовится атаковать американские базы на Ближнем Востоке, начиная с тех, что расположены в Ираке, в случае, если США присоединятся к израильским атакам по стране. Также Иран готов нанести удары по базам США, расположенным в арабских странах, сообщило издание New York Times 17 июня.

"Соединенные Штаты отправили в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков, которые могут быть использованы для помощи истребителям, защищающим американские базы, или для расширения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в любом возможном ударе по иранским ядерным объектам", — говорится в материале.

Отмечается, что среди американских чиновников растет беспокойство из-за возможной эскалации конфликта на фоне того, что Израиль осуществляет давление на Белый дом в попытках присоединить США к конфликту с Ираном.

По данным издания, возможность вступления США в конфликт возросла в последние дни на фоне атак, происходящих между Ираном и Израилем. Несколько неназванных американских чиновников отметили изданию, что Израилю понадобится помощь США, "чтобы нанести более существенный вред" ядерной программе Ирана.

Стоит заметить, что 17 июня также состоялась встреча президента США Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационной комнате Белого дома, как сообщило издание CNN.

Также высокопоставленный чиновник Израиля отметил в комментарии медиа, что страна ожидает того, помогут ли США Израилю в атаке на Иран.

"Мы ждем ответа президента", — отметил он.

США перебрасывают технику на Ближний Восток: что известно

16 июня издание Military Watch сообщило, что на фоне атак Ирана по Израилю США перебрасывают в Европу самолеты-заправщики KC-135 и KC-46, которые, вероятно, помогут ЦАХАЛ бить по целям в Иране.

Также 14 июня министр обороны США Пит Гегсет сказал в эфире телеканала Fox News, что Америка перебрасывает ПВО из Украины на Ближний Восток.

Напомним, 17 июня Трамп сообщил, что США знают, где скрывается верховный лидер Ирана.

Также 17 июня Трамп призвал всех "немедленно покинуть" Тегеран.