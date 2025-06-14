"Война действительно меняется": США подтвердили переброску ПВО из Украины на Ближний Восток

США подтвердили вывод ПВО из Украины, чтобы перебросить ее на Ближний Восток на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.

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Об этом министр обороны США Пит Хегсет сказал в эфире телеканала Fox News.

Хегсет признал, что системы противодействия дронам были переброшены из Украины на Ближний Восток. По словам министра, это нужно для защиты американских баз и военных в регионе.

"Я всю неделю был на слушаниях в Конгрессе. И мне задали вопрос: "Вы действительно перебросили системы противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток?" Я ответил: "Да, перебросили. Мы используем все доступные средства для защиты наших людей в регионе и по всему миру, потому что сегодня в обороне ландшафт другой. Маленькие системы могут нести серьезную угрозу", — заявил американский чиновник.

Хегсет добавил, что Штаты "максимально готовы".

"Война действительно меняется просто у нас на глазах — техника, методы. Это пугает. Да, пугает. Но у нас на местах правильные люди", — сказал министр обороны США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что из-за нападения на Израиль в 2023 году Украина обещанные системы ПВО Barak 8 так и не получила. По словам главы государства, установка Patriot, о которой договорились позже, также не поступила.

"Мы получили информацию, что можем рассчитывать на какие-то старые модели Patriot. То есть есть оружие, которое рабочее, и есть доноры, чтобы восстанавливать. Была часть систем в Израиле, которая может работать, если ее немного восстановить. Но в конце концов одна система была передана Израилем Штатами для восстановления. Мы эту систему на территории Украины еще не видели", — заявил Зеленский.

Напомним, Иран не исключает перекрытия Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Индийским океаном.

Также Фокус писал, что после нанесения ударов по Ирану стоимость нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель, что стало самым большим скачком с марта 2022 года.