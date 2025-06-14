"Війна справді змінюється": США підтвердили перекидання ППО з України на Близький Схід

США підтвердили виведення ППО з України, аби перекинути її на Близький Схід на фоні загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

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Про це міністр оборони США Піт Гегсет сказав в етері телеканалу Fox News.

Гегсет визнав, що системи протидії дронам були перекинуті з України на Близький Схід. За словами міністра, це потрібно для захисту американських баз та військових у регіоні.

"Я весь тиждень був на слуханнях у Конгресі. І мені задали питання: "Ви дійсно перекинули системи протидії БПЛА з України на Близький Схід?" Я відповів: "Так, перекинули. Ми використовуємо всі доступні засоби для захисту наших людей в регіоні і по всьому світу, тому що сьогодні в обороні ландшафт інший. Маленькі системи можуть нести серйозну загрозу", — заявив американський посадовець.

Гегсет додав, що Штати "максимально готові".

"Війна справді змінюється просто у нас на очах — техніка, методи. Це лякає. Так, лякає. Але в нас на місцях правильні люди", — сказав міністр оборони США.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що через напад на Ізраїль у 2023 році Україна обіцяні системи ППО Barak 8 так і не отримала. За словами глави держави, установка Patriot, про яку домовилися пізніше, також не надійшла.

"Ми отримали інформацію, що можемо розраховувати на якісь старі моделі Patriot. Тобто є зброя, яка робоча, і є донори, щоб відновлювати. Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Але кінець-кінцем одна система була передана Ізраїлем Штатами для відновлення. Ми цю систему на території України ще не бачили" – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Іран не виключає перекриття Ормузької протоки, що з'єднує Перську затоку з Індійським океаном.

Також Фокус писав, що після завдання ударів по Ірану вартість нафти марки Brent перевищила 78 доларів за барель, що стало найбільшим стрибком з березня 2022 року.