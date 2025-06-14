Іран розглядає можливість закриття Ормузької протоки: що відомо

Іранська влада не виключає перекриття Ормузької протоки, що з'єднує Перську затоку з Індійським океаном.

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З метою безпеки офіційний Тегеран може закрити Ормузьку протоку для руху суден, повідомляє іранське агентство Rokna.

"Наразі розглядається питання про закриття Ормузької протоки, і Іран без вагань ухвалить відповідне рішення", — заявив член Комітету з безпеки іранського парламенту Есмаїл Каватрі.

У п'ятницю, 13 червня, агентство Reuters повідомляло, що, незважаючи на загострення відносин між Ізраїлем та Іраном, торгівельні судна продовжували прохід у Червоному морі через Ормузьку протоку.

Директор з безпеки судноплавної асоціації BIMCO Якоб Ларсен заявляв агентству, що дедалі більше судновласників виявляють особливу обережність і вважають за краще триматися якомога далі від Червоного моря і Перської затоки. При цьому, в разі ескалації він не виключає ракетні удари по кораблях або встановлення морських мін в Ормузькій протоці.

В асоціації танкерного судноплавства Intertanko своєю чергою заявили, що Ормуз є безальтернативним водним шляхом для танкерної торгівлі. І будь-яка перешкода або загроза вільному руху судноплавства матиме суттєвий вплив на світову економіку.

Зазначимо, що Ормузька протока, що розділяє Іран, Оман і Об'єднані Арабські Емірати, з'єднує Перську затоку з Індійським океаном. На неї припадає близько 30% світового морського експорту нафти. Також через протоку експортується 90% нафти, що видобувається в Перській затоці. Тому її закриття може вплинути на світові ціни на нафту.

Ормузька протока Фото: solar-system

При цьому, як пише Asharq Al-awsat, Іран є третім за величиною виробником нафти в ОПЕК, перекачуючи приблизно 3,3 млн барелів на день, що становить близько 3% світового видобутку. За останній час експорт іранської нафти становить приблизно 1,8 мільйона барелів на день, чому сприяло збільшення попиту з боку Пекіна. Попри санкції Міністерства фінансів США, приватні китайські нафтопереробні заводи залишаються основними покупцями іранської нафти.

Нагадаємо, після завдання ударів по Ірану, вартість нафти марки Brent перевищила 78 доларів за барель, що стало найбільшим стрибком з березня 2022 року.

Також Фокус опитав експертів, чому дорожчає нафта і як від протистояння Ізраїлю та Ірану виграє Росія.