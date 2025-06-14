Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива: что известно

Иранские власти не исключают перекрытия Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Индийским океаном.

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В целях безопасности официальный Тегеран может закрыть Ормузский пролив для движения судов, сообщает иранское агентство Rokna.

"Сейчас рассматривается вопрос о закрытии Ормузского пролива, и Иран без колебаний примет соответствующее решение", — заявил член Комитета по безопасности иранского парламента Эсмаил Каватри.

В пятницу, 13 июня, агентство Reuters сообщало, что несмотря на обострение отношений между Израилем и Ираном, торговые суда продолжали проход в Красном через Ормузский пролив.

Директор по безопасности судоходной ассоциации BIMCO Якоб Ларсен заявлял агентству, что все больше судовладельцев проявляют особую осторожность и предпочитают держаться подальше от Красного моря и Персидского залива. При этом, в случае эскалации он не исключает ракетные удары по кораблям или установку морских мин в Ормузском проливе.

При этом в ассоциации танкерного судоходства Intertanko заявили, что Ормуз является безальтернативным водным путем для танкерной торговли. И любое препятствие или угроза свободному движению судоходства окажет существенное влияние на мировую экономику.

Отметим, что Ормузский пролив, разделяющий Иран, Оман и Объединенные Арабские Эмираты, соединяет Персидский залив с Индийским океаном. На него приходится около 30% мирового морского экспорта нефти. Также через пролив экспортируется 90% нефти, добываемой в Персидском заливе. Поэтому его закрытие может повлиять на мировые цены на нефть.

Ормузский пролив Фото: NASA

При этом, как пишет Asharq Al-awsat, Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК, перекачивая примерно 3,3 млн баррелей в день, что составляет около 3% мировой добычи. За последнее время экспорт иранской нефти составляет примерно 1,8 миллиона баррелей в день, чему способствовало увеличение спроса со стороны Пекина. Несмотря на санкции Министерства финансов США, частные китайские нефтеперерабатывающие заводы остаются основными покупателями иранской нефти.

Напомним, после нанесения серии ударов по Ирану, стоимость нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель, что стало самым большим скачком с марта 2022 года.

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