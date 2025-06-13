Атака Израиля вызвала резкий скачок цены на нефть: аналитики бьют тривогу, — СМИ

Из-за эскалации между Израилем и Ираном цены на нефть выросли на 13%. После этого они начали падать, но специалисты предупреждают о новом экономическом вызове.

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Израиль нанес серию ударов по Ирану, усилив опасения относительно войны в регионе, на который приходится треть мировой добычи сырой нефти. В Bloomberg 13 июня сообщили, что стоимость нефти Brent превысила 78 долларов за баррель. Это — самый большой скачок за день с марта 2022 года.

Скачок цены на нефть после атаки Израиля Фото: Bloomberg

Нефтяной рынок показал признаки напряжения из-за атаки Израиля — цены на ближайшие поставки подскочили, нестабильность возросла, а обеспокоенные начали вкладывать средства в золото, подняв его стоимость до рекордных показателей.

"Мы снова оказались в условиях повышенной геополитической неопределенности, что оставляет нефтяной рынок на крючке и требует от него начать устанавливать цены с большей премией за риск любых потенциальных перебоев с поставками", — подчеркнул руководитель отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep N.V. Уоррен Паттерсон.

Резкий скачок цен на нефть компенсировал предыдущее падение в течение года. В одной из крупнейших финансовых компаний в мире JPMorgan Chase & Co. предупредили, что при худшем сценарии цена на Ближнем Востоке могут достичь 130 долларов за баррель.

Разница в ценах между двумя ближайшими фьючерсными контрактами на нефть еще больше выросла, и это усилило эффект "бэквардейшн", когда текущие поставки дороже будущих. Разрыв достиг 1,61 доллара за баррель, хотя в четверг составлял лишь 92 цента. Еще одним индикатором является разница между декабрьскими контрактами и 2026-го года, которая превысила 2,50 доллара. В то же время волатильность нефтяных опционов, то есть то, насколько цена "скачет" вверх-вниз, уже достигла наибольшего уровня за последние три года.

В иранских СМИ сообщили о дыме вблизи нефтеперерабатывающего завода в Тебризе, но Национальная иранская нефтеперерабатывающая и распределительная компания заверили в отсутствии вреда для мощностей и резервуаров.

В издании отметили, что длительное подорожание энергоносителей может ускорить глобальную инфляцию. Это усложнит задачу центральным банкам, ведь политики пытаются преодолеть последствия торговой войны, возглавляемой США. Саудовская Аравия призвала к немедленному прекращению нападений на Иран.

Хотя основным беспокойством рынка будет риск переданных поставок, члены группы нефтедобывающих стран ОПЕК+ имеют много свободных мощностей, которые можно привлечь. Кроме того, Международное энергетическое агентство может скоординировать высвобождение аварийных запасов для "успокоения" цен.

Руководитель отдела сырьевых рынков в Rystad Energy A/S Мукеш Сахдев заверил, что резервные мощности ОПЕК+ имеют потенциал для компенсации потерь добычи в Иране. Однако потенциальное иранское возмездие может включать блокирование Ормузского пролива, а это сделает использование свободных ресурсов проблематичным.

Ормузский пролив на карте Фото: Bloomberg

Ормузский пролив — это узкий водный путь в устье Персидского залива, через который проходит примерно 25% мировой торговли нефтью. Иран неоднократно атаковал там торговые суда и угрожал перекрыть пролив ранее.

По словам старшего рыночного аналитика Phillip Nova Pte Приянки Сачдевой, сегодняшний день покажет, насколько инвесторы готовы рисковать, вкладывая в нефть в условиях нестабильности, когда цены сильно колеблются и торговля становится рискованной. Она пояснила, что обострение между Израилем и Ираном повышает риск перебоев в поставках, а также распространения нестабильности.

Напомним, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что был нанесен "превентивный удар". Атаку по Ирану объяснили его ядерной программой, операцию назвали "Нация львов".

В СМИ сообщили о гибели главнокомандующего Корпуса стражей Исламской революции Хосейна Салами и начальника иранских вооруженных сил Мохаммада Багери. Также могли быть ликвидированы члены высшего военного руководства и иранские ученые-ядерщики.