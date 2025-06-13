Атака Ізраїля спричинила різкий стрибок ціни на нафту: аналітики б'ють на спалах, — ЗМІ

Через ескалацію між Ізраїлем та Іраном ціни на нафту зросли на 13%. Після цього вони почали падати, але фахівці попереджають про новий економічний виклик.

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Ізраїль завдав серію ударів по Ірану, посиливши побоювання щодо війни у регіоні, на який припадає третина світового видобутку сирої нафти. У Bloomberg 13 червня повідомили, що вартість нафти Brent перевищила 78 доларів за барель. Це — найбільший стрибок за день з березня 2022 року.

Стрибок ціни на нафту після атаки Ізраїлю Фото: Bloomberg

Нафтовий ринок показав ознаки напруги через атаку Ізраїля — ціни на найближчі постачання підскочили, нестабільність зросла, а занепокоєні почали вкладати кошти в золото, піднявши його вартість до рекордних показників.

"Ми знову опинилися в умовах підвищеної геополітичної невизначеності, що залишає нафтовий ринок на гачку і вимагає від нього почати встановлювати ціни з більшою премією за ризик будь-яких потенційних перебоїв з постачаннями", — підкреслив керівник відділу стратегії сировинних товарів ING Groep N.V. Уоррен Паттерсон.

Різкий стрибок цін на нафту компенсував попереднє падіння протягом року. В одній з найбільших фінансових компаній у світі JPMorgan Chase & Co. попередили, що за найгіршого сценарію ціна на Близькому Сході можуть сягнути 130 доларів за барель.

Різниця в цінах між двома найближчими ф’ючерсними контрактами на нафту ще більше зросла, і це посилило ефект "беквардейшн", коли поточні постачання дорожчі за майбутні. Розрив досяг 1,61 долара за барель, хоча у четвер становив лиш 92 центи. Ще одним індикатором є різниця між грудневими контрактами й 2026-го року, яка перевищила 2,50 долара. В той самий час волатильність нафтових опціонів, тобто те, наскільки ціна "скаче" вгору-вниз, вже сягнула найбільшого рівня за останні три роки.

В іранських ЗМІ повідомили про дим поблизу нафтопереробного заводу в Тебрізі, але Національна іранська нафтопереробна і розподільча компанія запевнили у відсутності шкоди для потужностей і резервуарів.

У виданні зазначили, що тривале подорожчання енергоносіїв може прискорити глобальну інфляцію. Це ускладнить завдання центральним банкам, адже політики намагаються подолати наслідки торгівельної війни, очолюваної США. Саудівська Аравія закликала до негайного припинення нападів на Іран.

Хоча основним занепокоєнням ринку буде ризик переданих постачань, члени групи нафтовидобувних країн ОПЕК+ мають багато вільних потужностей, які можна залучити. Окрім того, Міжнародне енергетичне агентство може скоординувати вивільнення аварійних запасів задля "заспокоєння" цін.

Керівник відділу сировинних ринків в Rystad Energy A/S Мукеш Сахдев запевнив, що резервні потужності ОПЕК+ мають потенціал для компенсації втрат видобутку в Ірані. Однак потенційна іранська відплата може включати блокування Ормузької протоки, а це зробить використання вільних ресурсів проблематичним.

Ормузька протока на мапі Фото: Bloomberg

Ормузька протока — це вузький водний шлях у гирлі Перської затоки, через який проходить приблизно 25% світової торгівлі нафтою. Іран неодноразово атакував там торгові судна й погрожував перекрити протоку раніше.

Зі слів старшої ринкової аналітикині Phillip Nova Pte Пріянки Сачдевої, сьогоднішній день покаже, наскільки інвестори готові ризикувати, вкладаючи в нафту в умовах нестабільності, коли ціни сильно коливаються і торгівля стає ризикованою. Вона пояснила, що загострення між Ізраїлем і Іраном підвищує ризик перебоїв у постачання, а також поширення нестабільності.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що було завдано "превентивного удару". Атаку по Ірану пояснили його ядерною програмою, операцію назвали "Нація левів".

У ЗМІ повідомили про загибель головнокомандувача Корпусу вартових Ісламської революції Хосейна Саламі та начальника іранських збройних сил Мохаммада Багері. Також могли бути ліквідовані члени вищого військового керівництва та іранські вчені-ядерники.