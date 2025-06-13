"Нація левів": Ізраїль почав війну з Іраном через успіхи у створенні ядерної бомби (відео)

У ніч на 13 червня ізраїльські військові літаки завдали удару по столиці Ірану — Тегерану, оскільки Ізраїль нібито має докази того, що Іран протягом декількох днів може створити кілька ядерних бомб.

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Таким чином Ізраїль завдав "превентивного удару" та очікує, що у відповідь Іран може завдати ракетного удару з використанням ударних безпілотників, заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, якого цитує The Times of Israel.

"Після превентивного удару Держави Ізраїль по Ірану в найближчому майбутньому очікується ракетна атака і атака безпілотників проти Держави Ізраїль і його цивільного населення", — заявив Кац.

Зазначається, що ізраїльські військово-повітряні сили завдають ударів по десятках цілей по всьому Ірану, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Операція ЦАХАЛ отримала назву "Нація левів".

Армія оборони Ізраїлю заявила, що Іран має достатньо збагаченого урану, щоб створити кілька бомб протягом декількох днів, і вона повинна діяти проти цієї "неминучої загрози".

Ізраїльські військові очікують, що їхня операція проти ядерної програми Ірану і ракетного потенціалу далекого радіусу дії триватиме кілька днів.

"Наприкінці операції не буде ніякої ядерної загрози" з боку Ірану, кажуть військові чиновники.

Прем'єр-міністр Ізраїль Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ завдав удару "в саме серце іранської програми зі збагачення урану і створення ядерної зброї".

"Ми завдали удару по головному іранському об'єкту зі збагачення урану в Натанзі. Ми також націлились на провідних іранських вчених-ядерників, які працювали над створенням бомби, а також на ядро іранської програми з розробки балістичних ракет", — наголосив Нетаньяху.

ЦАХАЛ заявляє, що координує свої дії зі США.

Перед ударом по Тегерану Міністерство оборони Ізраїлю повідомило, що внесло "негайні зміни" до Настанов Командування Тилу.

В рамках змін було вирішено перевести всі області країни з режиму повної активності в режим основної активності.

Ці зміни передбачають заборону на освітню діяльність; збори та робочі місця, за винятком життєво важливих секторів.

Громадськість зобов'язана дотримуватися цих вказівок.

Нагадаємо, 12 червня США почали вивозити дипломатів із Близького Сходу через імовірний удар Ізраїлю по Ірану.

3 червня видання Axios повідомило, що США не дадуть Ірану можливість збагачувати уран в рамках ядерної угоди.