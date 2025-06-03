США не дадуть змогу Ірану збагачувати уран у межах ядерної угоди, – Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що США не дадуть змоги Ірану збагачувати уран згідно з потенційною ядерною угодою.

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Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Axios.

Заява Трампа суперечить пропозиції, яку посланник американського президента із питань Близького Сходу Стів Віткофф зробив Ірану.

"Питання в тому, чи дотримуватиметься Трамп цієї червоної лінії, чи проявить більше гнучкості для забезпечення угоди, аніж передбачає його заява", — йдеться у повідомленні.

Іран неодноразово заявляв, що не підписуватиме жодної угоди, яка не робить можливим збагачення урану для цивільних цілей.

Два поінформовані джерела Axios повідомили, що представлена Сполученими Штатами пропозиція уможливить обмежене збагачення урану на низькому рівні на території Ірану упродовж невизначеного періоду часу. Пропозиція також не вимагає повного демонтажу іранських ядерних об’єктів.

Прессекретарка Білого Дому Каролайн Лівітт заявила, що "з поваги до поточної угоди адміністрація не коментуватиме деталі пропозиції ЗМІ".

Іран також не прокоментував подробиці пропозиції, але заявив, що в нього все ще є питання щодо того, коли і як США скасують санкції, якщо буде досягнуто угоди, що детально не пояснюється в пропозиції США.

Раніше ми повідомляли, як Росія розрахувалась з Іраном за "шахеди".

Водночас розвідка США фіксує підготовку Ізраїлю до удару по ядерних об'єктах Ірану.