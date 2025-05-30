"Забезпечує додаткову анонімність": ЗМІ дізнались, як Росія розрахувалась з Іраном за "шахеди"

Росія, окрім прямих банківських переказів, розраховувалась з Іраном злитками золота, що забезпечувало цим операціям додаткову анонімність та "незалежність" від американського долара.

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Про це пише The Washington Post, журналісти якого отримали у розпорядження звіт дослідницької групи C4ADS.

"Використовуючи золото, сторони уникли використання долара США, який може бути в дефіциті або підданий санкціям з боку Міністерства фінансів США. Передача золота також забезпечує додаткову анонімність, оскільки обходить традиційні фінансові системи, залишаючи обмежений цифровий слід", — йдеться у звіті.

У цьому ж звіті докладно описано поставку золотих злитків від російського виробника дронів — заводу "Алабуга" до підсанкційної іранської компанії Sahara Thunder на загальну суму близько 104 мільйонів доларів.

Зазначається, що росіяни розраховувались з Іраном й прямим банківським переказом, який здійснили через банк в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Росія та Іран скористалися вільними зонами ОАЕ — спеціальними юрисдикціями, які дозволяють повну іноземну власність, звільнення від податків і спрощений спосіб переміщення активів і коштів", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що російсько-іранське партнерство у сфері безпілотників підкреслює обмеженість глобальних санкцій, що підтверджує звіт, до якого ЗМІ отримали доступ.

"Тільки зрозумівши і адаптувавшись до цієї тактики, глобальні зацікавлені сторони можуть підірвати подібні організації", — наголошується в доповіді.

Нагадаємо, Росія модернізувала "шахеди", щоб сильніше руйнувати українські міста.

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