"Важать 90 кг": Росія модернізувала "шахеди", щоб сильніше руйнувати українські міста, — ЗМІ

Росія модернізувала іранські безпілотники типу "шахед", оснастивши їх 90-кілограмовими боєголовками, що збільшило їхню руйнівну силу та дозволить завдавати більшої шкоди українським містам під час атак.

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Про це пише The Telegraph.

"Нові комбіновані боєголовки створюються як дві різні моделі, але обидві важать 90 кг. Одна з них створюється в Росії, інша — в Ірані", — йдеться у матеріалі.

Російська боєголовка поєднує в собі кумулятивний, осколковий, фугасний і запалювальний ефекти, тобто може руйнувати будівлі, розкидати смертоносні осколки, викликати пожежі і генерувати потужну ударну хвилю. Вона призначена не просто для знищення конкретної цілі, а для створення максимального хаосу в її околицях.

Іранська боєголовка позбавлена запалювальної здатності, але все одно завдає потужного удару.

Креслення модернізованого РФ "шахеда" Фото: The Telegraph

"Для цієї комбінованої боєголовки головною ціллю є енергетична інфраструктура. Але українські енергетичні компанії будують бетонні укриття і встановлюють сітки зі сталі… тому Росії потрібно щось, щоб проникнути в цю інфраструктуру", — пояснив військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, модернізовані росіянами "шахеди" потребуватимуть більше пального, адже мають більшу вагу, що робить їхній радіус дії "набагато меншим".

Журналісти також підкреслили, що наразі невідомо, чи використовувалися модернізовані "шахеди" в бою.

"Але їхня розробка відображає зростаюче значення безпілотників у конфлікті, оскільки обидві сторони намагаються впроваджувати недорогі високоефективні технології, часто заради незначних переваг на полі бою", — наголосили автори матеріалу.

Нагадаємо, український дрон Sting перехопив "Шахед" під час атаки.

Фокус також писав про те, чи справді росіяни почали встановлювати у "шахеди" штучний інтелект.