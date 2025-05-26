Історія із запискою в "Шахеді": чи дійсно окупанти почали встановлювати у БпЛА штучний інтелект

Російські "Шахеди" ще з минулого року керуються дистанційно і жодної сенсації в цьому немає. Сили оборони України їх збивають.

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Про це повідомив керівник Центру поширення дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Історія про "записки в шахедах" і управління через Телеграм-боти — це звісно щось. Щодо дистанційного керування — деякі "Шахеди" ще з минулого року так керуються, на них камери встановлювали і керували дистанційно. Жодної сенсації — їх збивають", — написав він.

Андрій Коваленко зауважив, що штучного інтелекту у "Шахедів" на цей час немає.

"У росіян є інший ударний дрон з ШІ, але це не "Шахед". Росіяни загалом без Китаю не мають можливостей серйозного розвитку ШІ, який міг би конкурувати із Заходом", — резюмував Андрій Коваленко.

Аналітики Defense Express зазначають, що ворог дійсно постійно модернізує дрони типу Shahed-136 та використовує в них 4G-модем та навіть Telegram-ботів, але інформація щодо штучного інтелекту потребує окремого пояснення.

"Росіяни дійсно можуть встановлювати 4G-модеми у "шахеди" і це не є новиною з листопада 2023 року, коли вперше було зафіксовано такий випадок. І дійсно, "шахед" може оснащуватись камерою для передачі відео, про що відомо з березня 2024 року. Але це немає жодного відношення до штучного інтелекту. На відміну від іншого дрона, який вже може бити на 100 км є саме автономним дроном іншого типу. Не "шахедом", тобто далекобійним дроном, діпстрайком, а баражуючим боєприпасом типу "Ланцет", — кажуть аналітики.

Нагадаємо, що 26 раніше фахівець із військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов повідомив, що ЗС РФ активно впроваджують БпЛА зі штучним інтелектом, які можуть вбивати багато цивільних людей.

Також повідомлялося, що український БпЛА Raybird-3 отримає нову систему електромагнітного спектру. Українська компанія Skyeton сумісно з данською компанією Quadsat розробляє нове корисне навантаження для цього дрона.